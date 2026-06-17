Lionel Messi, 20 años de vigencia para el crack que nació con el papel y se mantiene con los tik tok

El 16 de junio de 2006, en el partido en el que la Selección Argentina de José Néstor Pekerman metía el gol colectivo más lindo de la historia de los Mundiales, Lionel Messi hacía su debut en una Copa del Mundo. Entró en el minuto 29 reemplazando a Maxi Rodríguez para enfrentar, aunque sea, unos minutos frente a Serbia y Montenegro. Allí, además, Messi debutó en la red en uno de estos torneos. Veinte años de vigencia demuestran que, dos décadas después, también un 16 de junio, Messi haya metido tres goles a Argelia. La vigencia es todo.

Los datos del paso del tiempo no se pueden normalizar. El 16 de junio de 2006, ese día en el que Messi metió su primer gol, Nico Paz quien fue su reemplazo ante Argelia, tenía un año y medio. No había arrancado el jardín allá en su Tenerife natal. Lo mismo con Valentín Barco, que tampoco llegaba a los dos años y hoy son todos compañeros de Selección Argentina. El VAR no existía y, todavía en la televisión, se pasaban algunas repeticiones con "telebeam". La vigencia de los goles de Lionel Messi en la Selección Argentina y en la historia de los mundiales va más allá de sus compañeros.

Si se toma en cuenta la edad, lógicamente Cristiano Ronaldo y sus seis mundiales, junto con Modric también se puede nombrar por vigencia. Sin embargo, el volumen de la palabra es otro. Veinte años siendo el mejor, luchando por ser el mejor, metiendo goles en Mundiales. El portugués tiene un punto: su primer gol en Copas del Mundo lo hizo el 17 de junio de 2006. Hoy, ante Congo, tiene la misma posibilidad que Lionel. Durar en plena competencia durante más de veinte años y, además, hacerlo en la era de la inmediatez. En el momento en el que los tik toks (que se creó en 2016, tiene 10 años menos que los dos) hacen que todo sea esporádico, estos jugadores se mantienen. Y siguen llamando la atención pasen los medios o las redes sociales que transcurren. Los dos nacieron en el fútbol viendo sus fotos en las tapas de diarios de papel, pasaron por los blogs, las web y ahora ven sus nombres en reels de instagram.

El tiempo transcurrido de Messi -y también Cristiano en los mundiales, por que no- tiene múltiples comparaciones. En 2006 enviar una foto del gol de Lionel Messi por internet era imposible por lo lento de las comunicaciones. Ese año, Curazao, que actualmente juega la Copa del Mundo no estaba afiliada a la FIFA, lo hizo recién en 2010. En aquel entonces, también, Inter Miami no existía, tampoco el Papa Francisco, ya que Jorge Bergoglio era un Cardenal. Estos ejemplos son varios y a la elección de cada uno, pero por eso es importante frenarse y ver en qué cambió el mundo de uno y de otros para entender lo complicado que es mantener vigencia. En el fútbol, por otro lado, en un deporte hipercompetitivo, los números marcan que eso es aún más difícil de hacerlo. Pelé, por ejemplo, tuvo 12 años de apogeo completo en Mundiales: desde 1958 hasta 1970, último mundial que disputó. Diego, al quien este autor adora, podría haber jugado el Mundial 78 y se retiró en 1997. Un montón, pero esos últimos dos años después del Mundial 1994 le costaron.



El tango dice, bien claro, que veinte años no es nada. El problema es que, en este caso, Messi parece no hacerle caso a Carlos Gardel y está decidido a no volver con la frente marchita, sino por el contrario con la mirada bien en alto.

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