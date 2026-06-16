De un garaje a la Selección: la historia detrás de la férula 3D hecha en Argentina que protege al Dibu Martínez

Lo que comenzó como una solución casera en un garaje de Mar del Plata para evitar lesiones en disciplinas como el básquet, el judo y las artes marciales, terminó en el predio de la AFA. Los diseñadores Leandro Ramírez y Francisco Francesch desarrollaron un innovador dispositivo de protección impreso en 3D que hoy utiliza Emiliano "Dibu" Martínez en su recuperación.

Los desarrolladores detalló el funcionamiento de este desarrollo patentado, denominado Artogrip: "Es un aparato para la hiperextensión, diseñado específicamente para evitar que el dedo se vaya hacia atrás y se produzcan lesiones. Antes, los deportistas tenían que recurrir a vendajes con cinta, lo cual era un problema y un gasto constante".

El diseño se destaca por su enfoque anatómico y funcional. "Funciona como si fuese un anillo doble que mantiene la mano en una posición de descanso en forma de garra. Al estar en esa posición, ante un estiramiento o impacto, el dedo tiende a cerrarse para protegerse. Es un anillo independiente, no une los dedos, sino que mantiene el dedo afectado en esa posición", precisaron en charla con El Destape.

La llegada del dispositivo a la Selección ocurrió de manera imprevista. Tras lanzar el producto a la venta, coincidió con la noticia de la lesión del arquero marplatense. "Fue casualidad, nosotros no enviamos nada. Lo largamos a la venta y jodíamos con ver si nos llamaban. Al poco tiempo nos contactó Marcelo Astardes, director de compras de la AFA, a través de un audio tras ver nuestro video", relataron Ramírez y Francesch

La sorpresa y la emoción se transformaron rápidamente en un desafío logístico a contrarreloj. "Nos llamó el médico de la Selección, Daniel Martínez, pidiéndonos especificaciones cada vez más gruesas para el dispositivo. Le dijimos que sí, pero estábamos trasmano con los tiempos. Trabajamos día y noche hasta el martes, sin dormir, para llegar a entregar el pedido en el predio".

El esfuerzo valió la pena y el cuerpo médico de la Selección ya avanza en la planificación médica del arquero. "Ayer a la noche nos confirmaron que habían hablado con Daniel Martínez para pasar a otra etapa de la recuperación utilizando el dispositivo", agregó.

Para los creadores, la oportunidad de asistir al arquero de la Scaloneta representa un hito absoluto. "Es un honor, no tenemos palabras. ¿Cómo le vamos a cobrar al Dibu si es marplatense como nosotros? Nos produce un orgullo y una felicidad enorme en nuestra gente", expresaron. Lejos de comercializar el éxito de manera exclusiva, el proyecto mantiene una fuerte impronta social. Según explicaron, el objetivo actual es expandir el alcance de la férula de forma comunitaria: "El máximo que podemos producir con nuestras manos lo vamos a repartir gratis en veinte lugares distintos, incluyendo clubes de barrio".