El reclamo del DT de Irán a Infantino: “Somos la Selección más oprimida del Mundial 2026"

El presidente de la FIFA recibió quejas por el trato que recibe la selección iraní.

En la tarde del domingo, Irán realizó su debut en el Mundial y fue en el empate 2-2 contra Nueva Zelanda. Uno de los mejores partidos en lo que va del desarrollo de la primera jornada de la instancia de grupos. Tras la culminación de los 90 minutos, Gianni Infantino fue al vestuario del conjunto iraní y allí se llevó un importante reclamo de Amir Ghalenoei.

En la previa, se vivió un momento de gran emoción cuando los jugadores del conjunto asiático se formaron uno al lado del otro con su mano en el corazón al escuchar su himno. Mientras en una de las tribunas del SoFi Stadium se desplegaba una bandera en recuerdo a las 168 niñas que fallecieron el pasado 28 de febrero tras el ataque a una escuela primaria en la ciudad de Minab.

Luego, el plantel de Irán recibió la presencia del máximo responsable en la organización del Mundial. “Están escribiendo historia y todo el mundo los está observando. Tu corazón por tu pueblo, tu familia y tus amigos. Eres más fuerte que cualquier cosa”, expresó Infantino, que fue el centro de las miradas por unos minutos.

Hasta se animó a lanzar un chiste para cortar un poco el clima de tensión que se vivía dentro del vestuario. “Si el entrenador necesita un delantero, juego el siguiente partido con ustedes”, bromeó. Aunque las risas se apagaron de a poco porque un fuerte reclamo se hizo presente. Uno que expone lo difícil que se está volviendo la estadía equipo iraní desde que se confirmó su presencia en el certamen.

“Somos la selección más oprimida del Mundial”, lanzó Amir Ghalenoei. El reclamo del entrenador de Irán dispone de un fuerte sustento. Esto es producto de que perdieron su derecho a concentrar en Estados Unidos y tuvieron que pedirle a México, que aceptó sin problemas y les proporcionó instalaciones en Tijuana. Además, se debe mencionar que el equipo debe viajar antes y después de cada partido porque no tienen permitida la estadía.

Y eso no es lo único, porque muchos de los integrantes de la delegación de Irán se quedaron con las ganas de participar del Mundial. La decisión no fue propia, sino de Estados Unidos, que les negó la visa y luego les prohibió la entrada. Si bien el plantel se encuentra completo, hay asistentes y miembros de la federación que deben mirar la competición desde afuera.

Los jugadores también se quejaron

En atención con la prensa exclusiva del Mundial, el delantero Mehdi Taremi destacó el ambiente en las tribunas y el trato que recibieron. “Ha sido como jugar en casa”, expresó, pero no dudó al momento de realizar una serie de reclamos sobre cómo son las condiciones de trabajo para preparar y afrontar cada uno de los partidos que tienen dentro del calendario.

“Estamos en una mala situación y cansados. Hemos tenido una gran cantidad de problemas y es tan grave que está afectando a nuestro equipo; solo queremos que haya paz. La FIFA nos dijo que teníamos que venir a Estados Unidos porque ya estaba preparado. Se supone que debíamos hacer la recuperación, como dije, mañana por la mañana y después íbamos a volar a Tijuana, y posteriormente volveríamos a Los Ángeles otra vez”, señaló en un claro tono de preocupación.

“Pero ahora mismo, tenemos que volver. No sé con quién hablar, porque es algo entre nuestra federación y la FIFA. Ni eso tenemos. No tenemos a nuestro equipo de prensa y comunicación, no tenemos a nuestro presidente de la Federación. Nos faltan algunos miembros que son muy importantes para nosotros. Todo es un desastre”, culminó el atacante del Olympiakos de Grecia.