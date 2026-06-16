La carta natal de Lionel Messi muestra una Luna en Géminis, un Sol en Cáncer y un ascendente en Acuario.

La astrología ofrece una mirada particular sobre la carrera de Lionel Messi, quien se prepara para disputar el Mundial de 2026, el último torneo mundialista de su trayectoria. Una astróloga señaló que el astro del fútbol está inmerso en un ciclo de siete años que abarca revisiones profundas, desafíos y grandes objetivos.

Según Beatriz Leveratto, la carta natal de Messi revela claves importantes sobre su personalidad y su camino profesional. Su Luna en Géminis simboliza la dualidad vivida en sus primeros años, especialmente cuando debió dejar su ciudad natal para continuar su carrera en España. Además, este signo refleja la estrecha conexión que mantiene con sus hermanos y compañeros, un aspecto que se traduce en su liderazgo como capitán.

Por otra parte, el Sol en Cáncer destaca su sensibilidad y fuerte apego a la familia. Este signo se manifiesta en su compromiso afectivo con Antonela Roccuzzo y su perfil reservado, además del vínculo cercano con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, que marcan su estabilidad emocional.

El ascendente en Acuario aporta a Messi un sello de creatividad y originalidad, atributos que lo han diferenciado como un jugador único y genial. Esta combinación de inventiva y excelencia podría potenciarse en los años que vienen, según la astróloga.

Con casi 39 años, Messi estaría atravesando lo que Leveratto denomina como el “tironeo del alma”, un período que implica una pausa existencial para replantear proyectos y objetivos. Este ciclo, que dura siete años, coincide con una etapa crucial en su carrera deportiva.

Otro de los puntos destacados de la carta natal de Messi es el Sol en Cáncer.

En ese marco, la energía que rodea a Messi durante el Mundial de 2026 será fundamental para ayudarlo a concretar sus metas y guiar al equipo hacia un nuevo título. En palabras de la astróloga ante Clarín, “Leo se encuentra nuevamente ante esta oportunidad de ahora consagrarse bicampeón mundial”.

Messi vuelve a ilusionar antes del debut en el Mundial 2026: “Vamos a dejar todo”

La Selección Argentina atravesó con éxito el último amistoso previo a la defensa del título en el Mundial 2026 con una contundente goleada sobre Islandia por 3-0. Valentín Barco abrió el marcador a los 8’, pero hubo que esperar al ingreso de Lionel Messi para volver a gritar un gol en la segunda mitad, cuando el rosarino ingresó en lugar de Giuliano Simeone y mostró su magia para potenciar la ofensiva argentina.

De hecho, el capitán fue artífice del penal que le hicieron a Lautaro Martínez cuando se iba a definir mano a mano con el arquero y fue el encargado de ejecutarlo, además de que también tuvo participación en la anotación de Thiago Almada para el 3-0 definitivo. Después de la cena postpartido, Messi se acercó a la zona mixta para hablar con la prensa y dejó en claro que todavía hay hambre de gloria en el conjunto nacional.

“Con mucha ilusión, dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir”, afirmó “Leo”. En este sentido, el rosarino destacó que el grupo siempre quiere más y se merece todos los resultados que ha conseguido hasta el momento desde la Copa América 2021.

No obstante, Messi advirtió que lo importante es ir paso a paso, tal como se hizo en cada campeonato de los últimos años. “Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo este tiempo”, agregó el Diez, que sueña con levantar la cuarta y convertir a la Argentina en la tercera selección en ganar dos títulos consecutivos después de Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).