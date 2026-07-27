Boca fue goleado por Riestra en un debut para el olvido en la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Foto: ESPN.

Boca comenzó el Torneo Clausura 2026 con una dura derrota al caer 3-0 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la primera fecha de la Zona A. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tuvo una noche para el olvido: sufrió cada avance del rival, mostró falencias defensivas y nunca encontró respuestas para revertir el resultado.

El conjunto local golpeó desde el inicio y fue contundente en cada oportunidad que generó. Braian Sánchez abrió el marcador a los seis minutos tras aprovechar una mala salida del arquero Álvaro Montero, mientras que Antony Alonso amplió la ventaja a los 22 luego de un córner en el que Riestra ganó de cabeza dentro del área.

Antes del descanso llegó el golpe definitivo. A los 37 minutos, Alexander Díaz encabezó un contraataque desde su propio campo, dejó atrás a dos defensores y definió por encima de Montero para firmar uno de los mejores goles de la jornada y establecer el 3-0.

Pese al resultado, Boca había generado las primeras aproximaciones del encuentro. Un cabezazo de Alan Velasco derivó en otro intento de Leonel Flores que se fue desviado y, más tarde, Kevin Zenón estuvo cerca de descontar con dos remates desde media distancia que encontraron una buena respuesta del arquero Ignacio Arce.

Durante el segundo tiempo, el "Xeneize" monopolizó la posesión de la pelota, pero nunca logró transformar ese dominio en situaciones claras de peligro. Riestra, cómodo con la amplia diferencia, se replegó y administró la ventaja sin sobresaltos, mientras Boca apenas inquietó sobre el cierre con un tiro libre de Tomás Aranda que se estrelló en la barrera.

Con este triunfo, Deportivo Riestra sumó tres puntos importantes para la tabla anual y alcanzó las 14 unidades, manteniéndose por encima de la zona de descenso. Boca, en tanto, sufrió su primera derrota desde el regreso de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes y quedó con 30 puntos en la clasificación anual.

En la próxima fecha, el "Xeneize" recibirá a Estudiantes el miércoles 5 de agosto desde las 19, mientras que Riestra visitará a Defensa y Justicia el miércoles 29 de julio a las 17.

El golazo de Deportivo Riestra para el 3 a 0 ante Boca Juniors en el Torneo Clausura 2026

Alexander Díaz convirtió un verdadero golazo para Deportivo Riestra. El delantero del 'Malevo' tomó la pelota en su propio campo a la salida de un córner, trasladó y gambeteó entre los defensores del 'Xeneize' y, desde afuera del área, empaló la pelota ante la salida del arquero Álvaro Montero para cerrar un enorme tanto y aumentar la diferencia en el marcador.