El secreto de una mamá coreana para despertar con la cara suave y deshinchada

Las coreanas se destacan por tener una piel suave, sin manchas ni arrugas, pero también tienen secretos para evitar la típica hinchazón en los ojos y la cara al levantarse. Existen tres trucos coreanos que se pueden seguir para despertar con la cara deshinchada y más relajada.

Los tres consejos de la mamá coreana para evitar la cara hinchada por la mañana

Lore Park (@lore.park8) creadora de contenido de belleza coreana conocida como la Omma (mamá) coreana de confianza, reveló en un video de TikTok los tres hábitos claves que se pueden incorporar antes de ir a dormir para despertar con la cara deshinchada:

1. Dormir de manera correcta

Una de las grandes claves por la noche es colocar una toalla enrollada debajo del cuello para dormir con la cabeza verdaderamente derecha. Así, si se duerme boca arriba, la toalla ocupa el espacio vacío que queda entre el cuello y la cama, alineándose con la almohada.

2. Masajes con cuchara fría

Se puede poner una cuchara tradicional de cocina en la heladera, como una alternativa a los masajeadores faciales, para usarla por la mañana para aplicarse crema hidratante o simplemente hacerse masajes. Se puede pasar a la mañana por la cara o los ojos cerrados para bajar la hinchazón de la noche.

3. Tener cuidado en la limpieza facial

Lore Park remarca que no hay que lavarse la cara nunca con agua caliente, sino que primero se debe enjuagar con agua tibia y después con agua fría. Así se baja la hinchazón y la cara transmite haber tenido un sueño reparador y verdadero descanso.