El tráfico marítimo en el mar Rojo disminuye tras ataques hutíes contra Arabia Saudita, según datos

Embarcaciones navegan cerca de la costa de Bab el-Mandeb, en Yemen

​El tráfico marítimo por el estrecho de Mandeb se redujo el domingo después de que los hutíes yemeníes atacaran instalaciones petroleras sauditas a lo largo de la ‌costa del mar Rojo, mientras que ‌el tránsito por el estrecho de Ormuz se mantuvo bajo durante el fin de semana, según los datos de Kpler sobre el transporte marítimo publicados el lunes.

Once buques de carga atravesaron el domingo el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que representa el nivel más bajo en meses, según los datos.

Desde la semana pasada, el tráfico en el mar Rojo se ha visto interrumpido frente a las costas de Yemen por los hutíes, alineados con Teherán, ​quienes buscan bloquear las exportaciones ⁠sauditas, lo que agrava el conflicto entre Estados Unidos e Irán que ya ha ‌estrangulado el suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

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La interrupción ⁠del tráfico marítimo provocó que los precios de ⁠los cargamentos físicos de crudo en Oriente Medio, Europa y África se dispararan la semana pasada hasta alcanzar máximos de dos meses.

Siete de los buques que atravesaron el estrecho de Mandeb ⁠eran petroleros, tres de los cuales entraron en el mar Rojo. Dos de ​ellos son superpetroleros (VLCC, por sus siglas en inglés) que se ‌dirigen al puerto de Yanbu para cargar crudo ‌saudita, mientras que el tercero es un buque vinculado a Rusia, según los datos.

Entre ⁠los cuatro buques que salieron del mar Rojo el domingo se encontraban el superpetrolero New Explorer, con bandera de Hong Kong, que transportaba 2 millones de barriles de crudo saudita y emiratí con destino al puerto de Ningbo, en el este de China; un ​petrolero con 1 ‌millón de barriles de crudo ruso con destino a China; y un petrolero con unos 750.000 barriles de crudo saudita a bordo con destino a Pakistán, según los datos.

Otro superpetrolero con bandera de Hong Kong, el New Pearl, que transporta 2 millones de barriles de crudo saudita, salía del mar Rojo a ⁠través del estrecho de Mandeb con destino al puerto de Zhoushan, en el este de China; se trata del cuarto superpetrolero chino en partir desde que los hutíes declararon el bloqueo naval.

Associated Maritime Hong Kong, la empresa gestora del New Explorer y del New Pearl, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario de oficina.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, dijo que el grupo atacó el sábado instalaciones pertenecientes a la petrolera estatal saudita Aramco en ‌las ciudades de Jizán y Yanbu.

ORMUZ

Menos de diez buques de mercancías atravesaron diariamente el estrecho de Ormuz durante el fin de semana, a pesar de que Estados Unidos e Irán han suspendido los ataques en Oriente Medio, según datos de transporte marítimo de Kpler.

Siete buques transitaron el domingo, incluidos tres petroleros vinculados a Irán que salieron del estrecho, según los datos.

El sábado, sólo ‌tres buques atravesaron el estrecho con los transpondedores apagados. Entre ellos se encontraban un superpetrolero que se dirigía a Qatar para cargar petróleo, un buque cisterna de gas licuado de petróleo que se ‌dirigía al puerto de ⁠Ruwais, en Emiratos Árabes Unidos, para cargar un cargamento, y un buque cisterna que transportaba nafta qatarí y se dirigía a Japón, según los ​datos.

El viernes pasaron siete buques, la mayoría de ellos saliendo del golfo Pérsico, entre ellos dos superpetroleros que transportaban crudo procedente de Irak y Emiratos Árabes Unidos y un petrolero que transportaba fuelóleo.

Con información de Reuters