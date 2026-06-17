Los cuatro récords que rompió Lionel Messi contra Argelia en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a hacer historia en el Mundial 2026 este martes 16 de junio con tres golazos impresionantes en la victoria por 3 a 0 contra Argelia en Kansas, en el marco del debut de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Con este hat-trick, el astro rosarino rompió varios récords con la camiseta de la "Albiceleste" e igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia del certamen.

A una semana de cumplir 39 años, la 'Pulga' continúa haciendo historia y sorprendiendo con su enorme nivel en el plano internacional. La contundente victoria ante el combinado africano no sólo le sirvió al seleccionado que dirige técnicamente Lionel Scaloni para consolidarse como líder del Grupo J, sino que ratificó su vigencia como uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

Los cuatro récords que rompió Messi con la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Jugador que marcó un gol en más ediciones de un Mundial

El nacido en Rosario igualó a Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores en la historia de los mundiales que marcaron en cinco Copas del Mundo diferentes. En su sexto torneo, la "Pulga" sumó a los ya convertidos en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En el caso de CR7, sí convirtió en Sudáfrica 2010.

Mayor brecha de tiempo entre primer y último gol en la competición

Lionel Messi rompió el récord absoluto de mayor brecha entre el primer y el último gol de un jugador en la historia de los mundiales. Pasaron 20 años exactos de su grito contra Serbia y Montenegro en Alemania 2006 -fue un 16 de junio-. Por detrás suyo quedaron Cristiano Ronaldo (16 años y 164 días desde Alemania 2006) -, quien todavía no tuvo su presentación con Portugal; Miroslav Klose con 12 años 40 días (2002-2014); Uwe Seeler con 12 años 9 días (1958-1970); Diego Maradona con 12 años 6 días (1982-1994) y Pelé con 12 años 5 días (1958-1970).

Mayor cantidad de goles desde afuera del área

Con su primer y su tercer tanto, Lionel Messi superó a Roberto Rivelino como el que más goles marcó desde afuera del área en toda la historia de los mundiales. Lionel Messi con 6, Roberto Rivelino con 5; Lothar Matthaüs y Diego Forlán con 4; Helmut Rahn, Lajos Tichy, Bobby Charlton y David Villa con 3.

Mayor cantidad de equipos a los que les convirtió

El astro rosarino es el único jugador en la historia de los mundiales que le marcó a once selecciones diferentes: Serbia, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y Argelia. De esta manera, superó a Jürgen Klinsmann (10), Ronaldo Nazario (10), Miroslav Klose (10), Uwe Seeler (9), Gerd Müller (9), Pelé (8) y Jairzinho (8).

Los números de Messi en la Selección Argentina