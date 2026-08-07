Racing cerró la venta de Santiago Sosa y va por un refuerzo de Brasil que sorprendió en Argentina

Racing resolvió este viernes la salida de Santiago Sosa y ya se mueve para encontrarle un reemplazante. Después de varias semanas de negociaciones, la "Academia" acordó la transferencia a Vasco da Gama por seis millones de dólares netos y, con la operación encaminada, inició gestiones por Leonel Pérez, mediocampista de 21 años que juega en Gremio y que ya había despertado interés en Avellaneda.

La transferencia de Sosa al fútbol brasileño finalmente quedó destrabada este viernes luego de que Vasco da Gama presentara los avales que la dirigencia de Avellaneda había solicitado como respaldo para las futuras cuotas del pase. El acuerdo se dio un día después de que el jugador no se había entrenado con el plantel, a la espera de que se confirmara el pase.

La salida representa una baja importante para Racing. Sosa llegó al club hace dos años, rápidamente se convirtió en uno de los referentes del plantel y hasta llegó a portar la cinta de capitán. Además, su ciclo en Avellaneda estuvo marcado por títulos internacionales. Con la camiseta de la Academia conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, antes de cerrar su etapa para continuar su carrera en Brasil.

El reemplazante que busca Racing

Con la salida de Sosa ya encaminada, Racing aceleró por un nombre que no es desconocido para la dirigencia: Leonel Pérez. El mediocampista surgió de Huracán y actualmente pertenece a Gremio, club en el que lleva 18 partidos disputados en 2026 y con el que la "Academia" ya inició conversaciones para intentar concretar su llegada.

La alternativa que se analiza es un préstamo por una temporada con opción de compra, aunque todavía no trascendió cuál sería el monto establecido para quedarse definitivamente con el futbolista. Si las partes llegan a un acuerdo, Pérez regresará a la Argentina para completar los trámites y convertirse en refuerzo de Racing.

El interés, además, viene de tiempo atrás. Racing ya había intentado contratar al volante cuando todavía defendía la camiseta de Huracán. Sin embargo, el conjunto de Parque Patricios terminó acordando su transferencia a Gremio por una parte de sus derechos económicos, en una operación cercana a los tres millones de dólares.

Leonel Pérez y una particular conexión con Racing

La negociación tiene un detalle que podría resultar determinante. Cuando Gremio incorporó a Pérez, también adquirió a Juan Nardoni, mediocampista que actualmente pertenece a Racing. El club brasileño todavía mantiene una deuda con la Academia relacionada con aquella transferencia y esa situación podría quedar vinculada a las conversaciones que actualmente mantienen ambas instituciones por Pérez.

Pérez tuvo su debut en Primera en enero del año pasado y rápidamente logró convertirse en una pieza importante del equipo conducido por Frank Kudelka. Durante su etapa en Huracán disputó 38 partidos y formó parte del plantel que llegó a la final del Torneo Apertura, donde el Globo perdió ante Platense. Luego de aquella campaña, Gremio avanzó para quedarse con el futbolista.

Sin embargo, su protagonismo en Brasil fue menor durante la temporada actual. En su última presentación, ante Mirassol por la Copa de Brasil, ingresó cuando restaban apenas diez minutos para el final. Ahora, Racing pretende aprovechar ese contexto para incorporarlo y ponerlo a disposición de Juan Pablo Vojvoda como alternativa para cubrir la salida de Sosa.

Racing libera cupos para reforzar el plantel

La venta de Sosa Sosa a Brasil no solamente representa un ingreso económico para Racing, sino que también le permite a la Academia liberar un cupo para incorporar a otro futbolista durante el mercado de pases. Pero el club de Avellaneda tiene más margen para sumar caras nuevas.

Otro espacio quedó disponible luego de que Racing cediera a préstamo a Gonzalo Sosa al fútbol uruguayo. A su vez, la transferencia de Baltasar Rodríguez a Estudiantes de La Plata generó un segundo cupo para el plantel. Y todavía podría abrirse una nueva posibilidad: Gastón Martirena podría cambiar de club si aparece una propuesta que convenza tanto al futbolista como a la institución.

Así, Racing comienza a rearmar su mediocampo después de una salida de peso. Santiago Sosa ya tiene destino en Brasil y Leonel Pérez aparece como uno de los principales candidatos para ocupar su lugar. La dirigencia trabaja para cerrar la operación con Gremio y darle a Vojvoda una alternativa que conoce el fútbol argentino y que podría convertirse en una de las caras nuevas de la Academia.