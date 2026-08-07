El Senado de EE.UU. aprobó un duro paquete de sanciones contra Rusia e Irán

El Senado de los Estados Unidos aprobó este viernes por una abrumadora mayoría de 86 votos a favor y 11 en contra una ambiciosa ley de sanciones económicas orientada a ahogar las finanzas de Rusia e Irán. La medida rinde homenaje al difunto senador republicano Lindsey Graham, quien supo ser un aliado de Kiev en el Congreso hasta su fallecimiento, allanando el camino para que la Cámara de Representantes inicie su tratamiento el mes próximo.

La bautizada "Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026" endurece los castigos individuales contra funcionarios del Kremlin e incorpora un agresivo régimen arancelario facultativo dirigido a naciones como China e India, con el objetivo de forzar a las potencias asiáticas a recortar drásticamente sus compras de petróleo y gas ruso. Asimismo, el texto definitivo incluyó un paquete complementario de restricciones contra la economía iraní que había sido solicitado formalmente por el presidente Donald Trump, destrabando una iniciativa que permanecía paralizada desde abril de 2025 debido a las reticencias iniciales de la Casa Blanca por delegar en el Poder Legislativo la gestión de las represalias comerciales.

El desenlace de la votación en el recinto parlamentario estuvo marcado por la emotividad, registrándose un prolongado aplauso cuando Darline Graham —hermana del exlegislador por Carolina del Sur y designada para ocupar transitoriamente su banca— dio lectura al resultado del recuento. En las filas del oficialismo, únicamente el senador ultraconservador Rand Paul votó en sintonía con la minoría opositora, marcando la disidencia republicana frente al alcance de las facultades sancionatorias.

A pesar de la contundencia de la votación en la Cámara Alta, el futuro de la norma afronta un panorama incierto en la Cámara de Representantes. Diversos legisladores del Partido Republicanos —que ostenta una ajustada mayoría en la Cámara Baja— han manifestado su preocupación respecto a que la concesión de nuevos poderes arancelarios al Ejecutivo termine encareciendo los costos de importación y trasladando la presión inflacionaria a los consumidores locales, exponiendo al partido de gobierno a un desgaste político a corto plazo.

Con información de Reuters