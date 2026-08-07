Una famosa tienda liquida electrodomésticos con hasta 70% de descuento por tiempo limitado

Uno de los focos principales de la campaña está puesto en los productos para equipar la casa.

Frávega renovó su propuesta de promociones con una nueva edición de su Electro Sale, una oportunidad para quienes buscan ahorrar en la compra de electrodomésticos, tecnología y productos para el hogar. La campaña reúne artículos seleccionados con descuentos que llegan hasta el 70%, además de opciones de financiación y distintos medios de pago para aprovechar las ofertas.

La promoción, vigente hasta el 9 de agosto, apunta a quienes buscan renovar equipos para el hogar o comprar tecnología a precios promocionales. Entre las categorías destacadas aparecen climatización, línea blanca, pequeños electrodomésticos, cocina, muebles y accesorios tecnológicos.

Qué electrodomésticos tienen descuentos de hasta 70% en el Electro Sale de Frávega

Uno de los focos principales de la campaña está puesto en los productos para equipar la casa. Algunas de las oportunidades más sobresalientes son:

Aspiradora Philco Stick Vertical 2 en 1: $46.999 (63% de descuento).

$46.999 (63% de descuento). Aire acondicionado Split Frío/Calor BGH Inverter 4730F: $1.199.999 (50% de descuento).

$1.199.999 (50% de descuento). Microondas Electrolux 25 litros: $169.999 (34% de descuento).

$169.999 (34% de descuento). Aire acondicionado Split Inverter Frío/Calor Hitachi 3200W: $699.999 (32% de descuento).

$699.999 (32% de descuento). Lavarropas Philco Predicta carga frontal 6,5 kg: $559.999 (25% de descuento).

En paralelo, la firma mantiene un apartado especial de ofertas con rebajas aún más pronunciadas en artículos seleccionados:

Batería de cocina Frávega Home de 5 piezas: $89.999 (70% de descuento).

$89.999 (70% de descuento). Baby Call Monitor Admiral H6049: $59.999 (70% de descuento).

$59.999 (70% de descuento). Freidora de aire Kanji Home 6,5 litros: $65.999 (65% de descuento).

$65.999 (65% de descuento). Freidora de aire Atma 6,5 litros mecánica: $69.999 (50% de descuento).

$69.999 (50% de descuento). Silla Gamer Admiral: $159.999 (54% de descuento).

Esta selección abarca desde bazar e iluminación hasta audio y mobiliario, con valores promocionales sujetos al stock disponible de cada sucursal o canal de venta digital.

Medios de pago y alternativas de financiación

Junto con la rebaja sobre los precios de lista, se suman opciones para abonar en cuotas. Según el artículo elegido, los usuarios pueden acceder a esquemas de financiación sin interés utilizando tarjetas de crédito de bancos adheridos, con alternativas que en campañas específicas alcanzan hasta 12 o 15 pagos.

Frávega mantiene una sección de ofertas imperdibles con productos seleccionados de distintas categorías.

Las condiciones incluyen plásticos Visa, Mastercard y American Express de las entidades participantes, además de promociones acumulables con billeteras virtuales como MODO y otras plataformas digitales habilitadas. Asimismo, la cadena ofrece las modalidades de envío a domicilio o retiro sin cargo en la sucursal más cercana.

Para maximizar el beneficio, se sugiere revisar los términos de cada tarjeta y entidad bancaria, ya que las facilidades en cuotas o reintegros adicionales varían según el medio de pago seleccionado.