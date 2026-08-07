Una famosa tienda liquida electrodomésticos con hasta 70% de descuento por tiempo limitado

Frávega renovó su propuesta de promociones con una nueva edición de su Electro Sale, una oportunidad para quienes buscan ahorrar en la compra de electrodomésticos, tecnología y productos para el hogar. La campaña reúne artículos seleccionados con descuentos que llegan hasta el 70%, además de opciones de financiación y distintos medios de pago para aprovechar las ofertas.
La promoción, vigente hasta el 9 de agosto, apunta a quienes buscan renovar equipos para el hogar o comprar tecnología a precios promocionales. Entre las categorías destacadas aparecen climatización, línea blanca, pequeños electrodomésticos, cocina, muebles y accesorios tecnológicos.
Qué electrodomésticos tienen descuentos de hasta 70% en el Electro Sale de Frávega
Uno de los focos principales de la campaña está puesto en los productos para equipar la casa. Algunas de las oportunidades más sobresalientes son:
- Aspiradora Philco Stick Vertical 2 en 1: $46.999 (63% de descuento).
- Aire acondicionado Split Frío/Calor BGH Inverter 4730F: $1.199.999 (50% de descuento).
- Microondas Electrolux 25 litros: $169.999 (34% de descuento).
- Aire acondicionado Split Inverter Frío/Calor Hitachi 3200W: $699.999 (32% de descuento).
- Lavarropas Philco Predicta carga frontal 6,5 kg: $559.999 (25% de descuento).
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En paralelo, la firma mantiene un apartado especial de ofertas con rebajas aún más pronunciadas en artículos seleccionados:
- Batería de cocina Frávega Home de 5 piezas: $89.999 (70% de descuento).
- Baby Call Monitor Admiral H6049: $59.999 (70% de descuento).
- Freidora de aire Kanji Home 6,5 litros: $65.999 (65% de descuento).
- Freidora de aire Atma 6,5 litros mecánica: $69.999 (50% de descuento).
- Silla Gamer Admiral: $159.999 (54% de descuento).
Esta selección abarca desde bazar e iluminación hasta audio y mobiliario, con valores promocionales sujetos al stock disponible de cada sucursal o canal de venta digital.
Medios de pago y alternativas de financiación
Junto con la rebaja sobre los precios de lista, se suman opciones para abonar en cuotas. Según el artículo elegido, los usuarios pueden acceder a esquemas de financiación sin interés utilizando tarjetas de crédito de bancos adheridos, con alternativas que en campañas específicas alcanzan hasta 12 o 15 pagos.
Las condiciones incluyen plásticos Visa, Mastercard y American Express de las entidades participantes, además de promociones acumulables con billeteras virtuales como MODO y otras plataformas digitales habilitadas. Asimismo, la cadena ofrece las modalidades de envío a domicilio o retiro sin cargo en la sucursal más cercana.
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Para maximizar el beneficio, se sugiere revisar los términos de cada tarjeta y entidad bancaria, ya que las facilidades en cuotas o reintegros adicionales varían según el medio de pago seleccionado.