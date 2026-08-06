Se confirmaron los rumores: Pablo Giralt anunció su futuro lejos del fútbol en Telefe

Pablo Giralt confirmó que será parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe conducido por Wanda Nara. El anuncio lo hizo el propio relator en una transmisión en vivo por Instagram, después de meses de gran repercusión por su cobertura del Mundial 2026.

Agenda futbolística antes del desafío gastronómico

Antes de referirse a su nuevo proyecto, Giralt repasó los compromisos que tiene en los próximos días al frente de los micrófonos. "Vamos a estar transmitiendo Boca y Estudiantes en la cancha de Huracán, el sábado Tigre con River y el martes próximo estaremos en la cancha de Boca con Boca y Recoleta. Así que atención a todas las transmisiones que se vienen en lo inmediato", adelantó, dejando en claro que su rutina como relator continúa sin pausas.

Pablo Giralt estará en Masterchef.

El cariño post Mundial

El periodista también se tomó un momento para agradecer la repercusión que generó su trabajo durante la Copa del Mundo, donde sus relatos emocionados se viralizaron en redes sociales. "Estoy muy feliz de salir a la calle y recibir tanto cariño y amor por todo lo que pasó en el Mundial. Es como que todavía no logro superar todo lo que ha pasado. Voy entrando de a poco en clima. Me cuesta mucho entrar otra vez y enfocarme. Pero estoy muy agradecido por todo lo que pasó. Así que gracias a todos por el cariño, el afecto, el amor, las cosas hermosas. Me hacen emocionar muchísimo", expresó, visiblemente conmovido por la respuesta del público.

La confirmación que esperaban los fanáticos

Recién sobre el final del vivo, Giralt sorprendió al confirmar su desembarco en la cocina más famosa de la televisión argentina. "Hablando de Telefe y de lo que viene, me voy a empezar a preparar para MasterChef y voy a ir grabando algunas clases. Quiero aprender un par de cositas y no hacer papelones, le voy a poner un poco de garra", confesó entre risas.

De esta manera, el relator ratificó oficialmente su participación en la nueva edición del ciclo culinario, luego de que trascendiera semanas atrás que era el primer nombre confirmado para el certamen. Así, Giralt sumará a su temporada más recordada como voz del Mundial 2026 un nuevo desafío: intentar destacarse también frente a las hornallas, sin resignar su lugar en las transmisiones deportivas que lo consolidaron como una de las figuras del año en Telefe.