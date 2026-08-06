Becas Progresar de ANSES: quiénes dejan de cobrar en agosto y cómo saber si me corresponde

Miles de estudiantes esperan la acreditación de las Becas Progresar correspondientes a agosto. Mientras ANSES continúa administrando los pagos del programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano, muchos beneficiarios buscan saber si continuarán percibiendo el beneficio o si dejaron de cumplir alguno de los requisitos exigidos.

Además de consultar el estado de la inscripción, es importante conocer qué situaciones pueden provocar la suspensión del pago y cómo verificar si la beca fue aprobada.

Quiénes pueden dejar de cobrar las Becas Progresar en agosto de 2026

Los beneficiarios pueden perder el derecho a percibir la beca cuando dejan de cumplir las condiciones establecidas por el programa. Entre las principales causas se encuentran:

No acreditar la condición de alumno regular.

No cumplir con los requisitos académicos exigidos para cada línea de beca.

Superar el límite de ingresos del grupo familiar previsto por el programa.

Presentar información incompleta o inconsistente durante la inscripción.

Haber finalizado los estudios para los cuales se otorgó el beneficio.

Incumplir las demás condiciones establecidas por el Ministerio de Capital Humano.

Quienes se encuentren en alguna de estas situaciones pueden dejar de percibir el beneficio hasta regularizar su situación o, según el caso, perder definitivamente la beca.

ANSES: cuánto cobro de becas progresar

Cómo saber si me corresponde cobrar las Becas Progresar

Los estudiantes que realizaron la inscripción pueden consultar el estado de su solicitud a través de los canales oficiales. Para verificar si la beca fue aprobada deben:

Ingresar al sitio de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar si existe una liquidación o una fecha de cobro asignada.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar si existe una liquidación o una fecha de cobro asignada. Acceder a la plataforma oficial de Progresar, donde el trámite puede figurar como aprobado, observado o rechazado.

En caso de que la solicitud continúe en evaluación, será necesario esperar la publicación de los resultados oficiales.

Becas Progresar: monto que cobro

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en agosto de 2026

De acuerdo con la Resolución 172/2026, el monto mensual bruto de las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional es de $35.000. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios recibe mensualmente el 80% del beneficio, es decir, $28.000, mientras que el 20% restante permanece retenido y se liquida una vez que el estudiante acredita la regularidad académica y cumple con los requisitos del programa.

Además, quienes fueron incorporados recientemente pueden percibir pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores hasta normalizar el cronograma de acreditación.

Hasta el momento, ANSES no publicó el calendario oficial de pagos correspondiente a agosto de 2026. No obstante, se espera que el organismo mantenga el esquema habitual de acreditaciones, organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario, una vez que se confirme el cronograma oficial.