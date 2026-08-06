Sin conseguir acuerdos, Flávio Bolsonaro proclamó como candidato a vicepresidente a un hombre de su mismo partido

El candidato de la ultraderecha brasileña Flávio Bolsonaro confirmó este miércoles al diputado liberal Alfredo Gaspar como su candidato a vicepresidente, poniéndole fin a una seguidilla de semanas con dudas respecto a quién sería su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales de octubre. Tras haber fracasado en la búsqueda de acuerdos con partidos aliados para definir a un acompañante, el derechista tuvo que apostar por lo seguro y elegir a un miembro de su espacio. El nombramiento lo hizo en un mitin liberal en Brasilia, donde se apareció junto a Gaspar y lo formalizó como su número dos. El diputado agradeció el gesto y se presentó ante la militancia bolsonarista como "su soldado" y se comprometió a ser "leal en la retaguardia" de la vicepresidencia.

Después de caerse en las encuestas por el escándalo que lo involucró a Daniel Vorcaro, el empresario preso por defraudación al Estado brasileño que puso dinero para el rodaje de una película sobre el ex presidente Jair Bolsonaro, Flávio intentó por distintos medios volver a posicionarse frente al oficialista Lula, que busca un cuarto mandato y pinta como favorito. Las primeras encuestas colocaron al derechista diez puntos por abajo del actual mandatario, quien podría hasta ganarle en primera vuelta por superar el 40% según los sondeos. Bolsonaro Jr. se lanzó a la campaña con un acto masivo en Brasilia, con la compañía del presidente Javier Milei, aliado y amigo de su padre. El miércoles quiso poner segunda con otro acto público, donde finalmente coronó a Gaspar como su segunda línea.

Durante el plenario, Flávio presentó al diputado como "un soldado contra el crimen organizado" y destacó su "valentía" en esos temas, que además forman parte de sus principales banderas políticas para la campaña. Y como un dardo a su rival, Flávio afirmó que en caso de ganar, sabe que Gaspar "llevará seguridad y salud al nordeste". El comentario no fue menor, ya que el nordeste brasileño es el histórico bastión electoral de Lula.

Por su parte, Gaspar habló poco tras su presentación. "Soy su soldado, estaré en el paragolpes de la retaguardia, siempre leal", dijo el diputado, mientras miraba a su compañero.

Quién es Alfredo Gaspar, el inesperado candidato a vicepresidente de Flávio Bolsonaro

Gaspar, de 55 años y diputado por el estado de Alagoas desde 2023, se convirtió en una figura importante dentro del Partido Liberal, espacio político de los Bolsonaro. Abogado de formación y exfiscal de Justicia, nació en el estado de Alagoas y ocupó distintos cargos en el Ministerio Público antes de dar el salto a la política partidaria.

Su perfil comenzó a ganar notoriedad cuando fue designado secretario de Seguridad Pública de Alagoas, cargo que ocupó en dos períodos. Allí impulsó políticas duras contra el crimen organizado y las organizaciones criminales, lo que lo convirtió en una de las caras de la política de "mano dura" en el nordeste brasileño. Más tarde fue procurador general de Justicia de Alagoas y en 2020 compitió por la intendencia de Maceió, aunque perdió en el balotaje.

En 2022 fue electo diputado federal por Alagoas y este año se incorporó al Partido Liberal (PL) para respaldar la candidatura presidencial de Bolsonaro. En el Congreso ganó visibilidad como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga el presunto fraude en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), una causa que la oposición utiliza para golpear políticamente al gobierno de Lula.

La elección de Gaspar también tiene un fuerte componente electoral. Su experiencia en seguridad pública y su discurso anticorrupción encajan con los principales ejes de campaña de Bolsonaro, mientras que su origen en Alagoas, estado del nordeste de Brasil, busca mejorar el desempeño de la derecha en esa región que fue históricamente del Partido de los Trabajadores, donde Lula obtuvo sus mejores resultados.