La AFA definió la fecha de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central: cuándo será

La AFA confirmó la fecha de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central: cuándo se jugará.

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó la fecha de la Supercopa Internacional, certamen que disputarán Rosario Central y Estudiantes de La Plata. La final se jugará el próximo sábado 26 de septiembre, mientras que el horario y la sede aún no fueron confirmados.

El 'Pincha' accedió a la definición luego de consagrarse en el Trofeo de Campeones, ocasión en la que venció por 2 a 1 a Platense en el Estadio Único de San Nicolás. El 'Canalla', por su parte, obtuvo su lugar tras finalizar como el equipo con mayor cantidad de puntos en la tabla anual de la Liga Profesional 2025, condición por la que fue considerado campeón de Liga para esta competencia.

La confirmación llegó a través de un comunicado difundido por la AFA tras la reunión del Comité Ejecutivo. En ese texto, la entidad señaló que el encuentro se disputará en Argentina y explicó que todavía resta definir la sede. Además, indicó que la posibilidad de organizar el partido en el exterior quedó descartada porque "las plazas internacionales destinaron y agotaron sus recursos por la agenda del Mundial 2026".

¿Qué es la Supercopa Internacional?

La Supercopa Internacional es un torneo oficial del fútbol argentino que enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones y al equipo que lidera la tabla anual de la temporada. Este certamen, organizado por la AFA desde 2022, se disputa a partido único en sede neutral y otorga una estrella oficial a su ganador.

Racing se convirtió en el primer campeón de la historia al vencer a Boca Juniors por 2 a 1 en enero de 2023, en un partido disputado en Emiratos Árabes Unidos. Este miércoles, River Plate y Talleres de Córdoba definirán al nuevo campeón en Paraguay, continuando con la tradición de celebrar este trofeo en escenarios internacionales.

¿Quiénes ganaron la Supercopa Internacional del fútbol argentino?

Racing 2-1 Boca en 2022 (Facundo Roncaglia, Johan Carbonero y Gonzalo Piovi de penal) - Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Talleres de Córdoba 0-0 River Plate (3-2 en los penales) - Asunción, Paraguay. Vélez Sarsfield 2-0 Estudiantes de La Plata (Tomás Galván y Braian Romero) - Buenos Aires, Argentina.

Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán en una nueva edición de la Supercopa Internacional el próximo sábado 26 de septiembre.

El presente de Estudiantes y Rosario Central en el fútbol argentino

En el Torneo Clausura 2026, Estudiantes atraviesa un comienzo irregular en la Zona A. Debutó con una derrota por 2 a 0 como local frente a Independiente, luego cayó 1 a 0 ante Boca en el partido pendiente de la segunda fecha y, en la tercera jornada, se repuso con una goleada por 3 a 0 ante Defensa y Justicia. Con esos resultados suma tres puntos y, de momento, está fuera de los puestos de clasificación a playoffs.

En el plano internacional, el equipo platense avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras finalizar segundo en el Grupo A con 9 puntos (2 triunfos, 3 empates y 1 derrota), por detrás de Flamengo. Ahora, enfrentará a Universidad Católica de Chile (la ida el martes 11 de agosto y la vuelta el 18) por un lugar en cuartos.

Por su parte, Rosario Central comenzó el Torneo Clausura 2026 con una campaña de menor a mayor en la Zona B: cayó por 2 a 1 en su visita a Belgrano en el debut, luego igualó sin goles con Racing en Arroyito y en la tercera fecha consiguió un valioso triunfo como visitante frente a River. Con cuatro puntos, quedó en la zona media de la tabla después de las tres primeras jornadas.

En el plano internacional, el 'Canalla' también está en octavos de final de la Libertadores, instancia en la que enfrentará a Corinthians. El duelo de ida se jugará el jueves 13, en condición de local para el conjunto que dirige Jorge Almirón, y la vuelta el 20 en Brasil.