Qué dijo Diego Latorre sobre la infidelidad a Yanina Latorre con Natacha Jaitt

La historia entre Diego Latorre y Natacha Jaitt volvió a instalarse en la agenda luego de que el exfutbolista recordara uno de los episodios más difíciles de su vida personal. En una reciente entrevista, habló del escándalo mediático, del impacto que tuvo en su familia y de las consecuencias que atravesó durante aquellos meses.

Diego Latorre recordó el escándalo con Natacha Jaitt

En una entrevista concedida a Gabriel Anello en Radio Mitre, Diego Latorre se refirió al episodio que protagonizó junto a Natacha Jaitt, un hecho que ocupó durante meses el centro de la escena mediática y que puso en crisis su vida privada. El actual comentarista deportivo aseguró que atravesó un largo período de angustia debido a la repercusión pública que tuvo el caso. Según explicó, el tema se prolongó mucho más de lo esperado y fue alimentado constantemente desde distintos ámbitos.

"El tema no salía nunca y se extendía en el tiempo. Se trataba con mucho ensañamiento y del otro lado (por Natacha) se metía leña en el fuego. Tuve una angustia duradera durante 4 o 5 meses. No es que estuvo triste un par de días y nada más. En un momento no veía fin. Además había temas sexuales míos que no eran ciertos. No fueron ciertos. Se le agregó mucho condimento que no venía a cuento", expresó durante la entrevista en Radio Mitre.

Qué contó sobre su vínculo con Natacha Jaitt

Durante la conversación, Diego Latorre evitó profundizar sobre la relación que mantuvo con Natacha Jaitt. Explicó que prefiere preservar ciertos aspectos porque la mediática ya no puede dar su versión de los hechos.

En ese contexto, sostuvo que el vínculo fue mucho más breve de lo que muchas veces se difundió públicamente. "Del otro lado no se pueden defender", señaló antes de aclarar que los encuentros entre ambos fueron "muy pocos".

El exjugador también recordó cómo se enteró de la muerte de Natacha Jaitt, aunque eligió no extenderse sobre ese episodio, manteniendo una postura de respeto frente a una situación que todavía genera repercusiones en la opinión pública.

La reacción de Yanina Latorre y el impacto en la familia

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando Diego Latorre habló sobre la reacción de Yanina Latorre tras conocerse el escándalo. Según explicó, la conductora nunca buscó conocer detalles íntimos de la relación extramatrimonial porque tenía claro que aquello no modificaba el vínculo construido durante tantos años de pareja.

"Detalles no me preguntó. Además sabía que no era nada... que no iba a quebrar el sentimiento que tenía por ella", afirmó el exfutbolista. Sus declaraciones dejaron en evidencia el respaldo que recibió por parte de Yanina durante uno de los momentos más difíciles de su vida pública.

El exfutbolista afirmó que su vínculo con la mediática fue mucho más breve de lo que trascendió públicamente y evitó dar más detalles por respeto.

El arrepentimiento de Diego Latorre por lo ocurrido

Hacia el final de la entrevista, Diego Latorre realizó una autocrítica sobre sus decisiones y reconoció el daño que el episodio provocó dentro de su entorno familiar. "Me mandé muchas caga... y me arrepiento. Pero son vivencias. A veces se hacen públicas y otras no. Mis hijos sufrieron y Yanina también, que me bancó en todas. Tengo una relación buenísima con mis hijos y creo que fui un padre ejemplar", manifestó durante la charla con Gabriel Anello en Radio Mitre.

Las declaraciones muestran una mirada retrospectiva sobre un episodio que marcó su vida personal y profesional. A varios años del escándalo con Natacha Jaitt, el comentarista deportivo eligió hablar con sinceridad sobre las consecuencias emocionales que atravesó y el aprendizaje que, según sostuvo, le dejó aquella experiencia.