Inesperado: una famosa periodista de ESPN estaría saliendo con Martín Bossi

El mundo del espectáculo y del deporte quedaron en shock tras filtrarse una foto que confirmaría el romance del año.

El mundo de la farándula y el periodismo deportivo se sacudió en las últimas horas tras la bomba que explotó en la farándula argentina. Martín Bossi quedó envuelto en fuertes rumores de romance nada más y nada menos que con Alina Moine, la reconocida conductora de ESPN. Una foto compartida en redes y testimonios de testigos encendieron las alarmas sobre lo que podría ser la pareja del año.

La información la sacó a la luz Pepe Ochoa durante la emisión de El Ejército de la Mañana en el canal de streaming Bondi. El panelista arrancó con un enigmático que mantuvo en vilo a la audiencia hasta que finalmente reveló los nombres que sorprendieron a todos.

Según relató el periodista, una persona de su absoluta confianza presenció el encuentro íntimo entre el humorista y la comunicadora en un restaurante. "Ayer una íntima amiga mía estaba comiendo en un lugar y en la mesa de al lado estaban chichoneando y diciéndose chanchadas sin parar", mandó al frente Ochoa al aire.

Para meterle más picante al asunto, el panelista contó que la periodista deportiva sorprendió a Bossi con dos regalos muy particulares durante la velada: le entregó su libro y sumó un perfume que vino con una deducción más que sugerente. La dedicatoria decía textualmente: "Para cuando lo uses conmigo".

La foto que confirma los rumores de su encuentro

Para dar por cerrada la primicia, mostraron en pantalla la imagen donde se los ve compartiendo la mesa mano a mano en el local gastronómico. Además, remarcaron que la velada no concluyó en el salón: "Se fueron juntos del lugar y manito va, manito viene", concluyó Ochoa sobre los gestos de complicidad con los que se retiraron.

Por el momento, ni el capo del humor ni la periodista salieron a dar explicaciones ni a desmentir las versiones que inundaron los medios y las redes sociales.