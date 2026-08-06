Cuánto cobra un camionero en Argentina en agosto 2026: el salario que gana

Los trabajadores del transporte de cargas comenzaron agosto con una nueva escala salarial luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del sector. La actualización fija los nuevos salarios básicos para las distintas categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que rigen para los haberes del octavo mes del año.

La negociación fue suscripta con las principales entidades que representan a las empresas del transporte de cargas, entre ellas la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

Salarios confirmados: cuánto cobra un camionero en agosto de 2026

Con la nueva escala salarial, los salarios básicos de referencia para agosto quedaron establecidos de la siguiente manera:

Conductor de Primera Categoría: $1.075.910,44.

$1.075.910,44. Conductor de Segunda Categoría: $1.056.737,31.

$1.056.737,31. Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante): $1.037.544,76.

$1.037.544,76. Peón de carga y descarga: $982.641,94.

$982.641,94. Chofer de camión blindado: $1.156.740,23.

Estos importes corresponden a los salarios básicos de convenio y pueden incrementarse con adicionales por antigüedad, viáticos, horas extras, permanencia u otros conceptos previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Salarios con aumento en agosot

La actualización salarial forma parte de la revisión acordada en la paritaria del sector, que había establecido un esquema de incrementos del 10,1%, distribuido en seis tramos. Ante la evolución de la inflación durante los últimos meses, el sindicato y las cámaras empresarias retomaron las negociaciones para actualizar los salarios básicos y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores comprendidos por el convenio.

Si bien el acuerdo salarial ya fue firmado por las partes, resta completar el proceso de homologación por parte de la Secretaría de Trabajo. Una vez finalizado ese trámite administrativo, las empresas deberán aplicar formalmente la nueva escala salarial en los recibos de sueldo de los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo. Mientras tanto, el acuerdo ya fija los valores de referencia que regirán para los haberes correspondientes a agosto de 2026.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo

Al salario básico se suman distintos conceptos previstos por el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, por lo que el ingreso final suele ser superior al monto de la escala. Entre los principales adicionales figuran:

Antigüedad.

Viáticos.

Horas extras.

Kilómetros recorridos.

Permanencia fuera de residencia.

Adicionales específicos según la rama de actividad.

Bonificaciones propias de determinadas especialidades del transporte.

Camioneros: el sueldo que cobran

Por ese motivo, el salario que finalmente percibe un camionero puede variar según la categoría, la antigüedad, el tipo de transporte que realiza y las condiciones particulares de su jornada laboral. Las negociaciones paritarias de Camioneros siempre fueron referencia y han estado marcadas históricamente por reclamos salariales por encima de las pautas oficiales. Uno de los casos más recordados ocurrió en 2018, cuando el sindicato liderado por Hugo Moyano reclamó un incremento del 27%, al considerar que ese porcentaje reflejaba la inflación proyectada para ese año.