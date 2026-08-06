Cuánto gana un albañil en agosto 2026: el salario por día y por hora

Los trabajadores de la construcción comenzaron agosto con una nueva actualización salarial como parte del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector. El incremento del 1,9% correspondiente al último tramo del convenio para el período junio-agosto ya impacta en los haberes y completa el esquema de aumentos escalonados previsto para el trimestre.

Con esta actualización, quedaron definidas las nuevas escalas salariales que rigen para todas las categorías del convenio colectivo, con diferencias según la especialidad del trabajador y la región del país donde presta servicios.

Cuánto gana un albañil por hora en agosto de 2026

Las escalas salariales de la UOCRA establecen distintos valores según la categoría y la zona geográfica.

Zona A

(Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y gran parte del país)

Oficial especializado: $7.420 por hora .

. Oficial: $6.348 por hora .

. Medio oficial: $5.866 por hora .

. Ayudante: $5.399 por hora .

. Sereno: $980.858 mensuales.

Zona B

(Neuquén, Río Negro y Chubut)

Oficial especializado: $8.237 por hora .

. Oficial: $7.049 por hora .

. Medio oficial: $6.502 por hora .

. Ayudante: $6.020 por hora .

. Sereno: $1.092.719 mensuales.

Zona C

(Santa Cruz)

Oficial especializado: $11.392 por hora .

. Oficial: $10.680 por hora .

. Medio oficial: $10.306 por hora .

. Ayudante: $10.007 por hora .

. Sereno: $1.639.782 mensuales.

Zona C Austral

(Tierra del Fuego)

Oficial especializado: $14.841 por hora .

. Oficial: $12.695 por hora .

. Medio oficial: $11.732 por hora .

. Ayudante: $10.798 por hora .

. Sereno: $1.961.716 mensuales.

Salarios con aumento en agosto

Cuánto gana un albañil por día

Si se toma como referencia una jornada laboral de ocho horas, los ingresos diarios aproximados para la Zona A son los siguientes:

Oficial especializado: $59.360 por día .

. Oficial: $50.784 por día .

. Medio oficial: $46.928 por día .

. Ayudante: $43.192 por día.

En las provincias alcanzadas por el adicional por zona desfavorable, los ingresos diarios son más elevados. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, un oficial especializado alcanza aproximadamente $118.728 por una jornada de ocho horas, mientras que un ayudante percibe alrededor de $86.384 por día.

Construcción: el monto por hora

El aumento acordado por la UOCRA

La actualización salarial corresponde al acuerdo firmado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El convenio estableció un cronograma de incrementos acumulativos para el trimestre:

Junio: aumento del 2,1% .

aumento del . Julio: incremento del 2% sobre los valores vigentes.

incremento del sobre los valores vigentes. Agosto: suba del 1,9%, que completa el esquema paritario acordado.

Con la aplicación del último tramo, las escalas salariales de agosto se convierten en los nuevos pisos de remuneración para los trabajadores comprendidos por el convenio, mientras el gremio y las cámaras empresarias se preparan para iniciar una nueva negociación que defina la evolución de los salarios durante los próximos meses.