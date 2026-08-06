Habitación multifunción: lo último en tendencias en hogar para los más chicos

Lejos de ser un ambiente en el que los niños únicamente duermen, las habitaciones pasaron a ser con el tiempo espacios multifunciones. En este sentido, las familias buscan maneras de decorarlas y equiparlas de forma tal que acompañen distintas actividades cotidianas y ayuden a crear entornos cómodos, funcionales y adaptados a las nuevas formas de aprender y disfrutar de la tecnología.

Siguiendo esta línea, estudios internacionales, entre ellos informes de la OCDE, UNICEF y UNESCO, ponen el foco en la importancia de contar con entornos que favorezcan el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo integral durante la niñez y adolescencia. Es fundamental la calidad del espacio, dado que esto influye tanto en el rendimiento educativo como en el bienestar general.

Las habitaciones multifunciones son lo último en tendencia. Foto: Magnific

Al respecto, Ana Clara Albert, COO de Electro World Group, explica: "Hoy vemos que las familias buscan soluciones que acompañen distintas etapas y necesidades de los chicos. La tecnología ya no está asociada únicamente al entretenimiento: también cumple un rol importante en el aprendizaje, la lectura, la creatividad y la organización de las actividades diarias. En Electro World Group trabajamos para ofrecer un portfolio de marcas líderes que permita encontrar en un mismo lugar productos confiables para cada momento de uso".

Cómo crear habitaciones multifuncionales para las infancias

La presencia de notebooks, discos externos, tablets, escritorios y sillas ergonómicas adecuadas permite crear espacios más cómodos para realizar tareas escolares, asistir a clases virtuales, desarrollar proyectos creativos o acceder a contenidos educativos. Asimismo, los dispositivos de audio, videojuegos y plataformas de entretenimiento forman parte de nuevas experiencias de recreación que favorecen la interacción, la creatividad y el tiempo compartido en familia.

Por su parte, la lectura también encuentra nuevas oportunidades a través de los e-Readers. Y es que, gracias a sus pantallas similares al papel, la posibilidad de almacenar miles de libros y su practicidad para transportar, los e-Readers Kobo se consolidan como una alternativa para fomentar el hábito lector entre chicos y adolescentes.

Muchos de estos productos se pueden comprar por Electro World Group, que ofrece hasta un 40% de descuento y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en todos los productos. Con motivo del Día de la Niñez, se encuentran disponibles notebooks desde $450.000; disco externo Toshiba Canvio Basics 1TB a $165.000; la tablet Samsung Galaxy Tab A11 de 8,7" a $225.000; escritorios eléctricos desde $285.000; sillas ergonómicas desde $210.000; auriculares Xiaomi Redmi Neo Bluetooth a $97.500; e-Readers Kobo desde $270.000 y parlantes Xiaomi Sound Outdoor Bluetooth a $82.500. Además, la marca ofrece múltiples formas de pago, 12 cuotas sin interés, envíos a todo el país y garantía oficial de 1 año.