El celular definitivo para jugar al Free Fire: cambia de color, tiene carcasa térmica y trae sorpresas en la caja

El nuevo celular de Free Fire de Infinix ya está a la venta en México, con smartwatch de regalo y caja sorpresa. Se trata del Infinix Hot 70 Pro 5G Free Fire Edition, un celular de gama media pensado de punta a punta para los fanáticos del popular juego de Garena, ya disponible en México.

Diseño que cambia según el color que elijas

Lejos de limitarse a una carcasa con el logo del juego, Infinix apostó por variantes de color con efectos bien distintos entre sí:

Naranja: cambia de color con la temperatura y permite crear diseños en la parte trasera.

cambia de color con la temperatura y permite crear diseños en la parte trasera. Verde: con cubierta de cuero vegano, cambia de color en la oscuridad con un efecto de estrellas.

con cubierta de cuero vegano, cambia de color en la oscuridad con un efecto de estrellas. Lila: su tono varía según el ángulo desde el que le pega la luz.

su tono varía según el ángulo desde el que le pega la luz. Blanco: tiene un "diseño flotante 3D" con anillo de profundidad.

tiene un "diseño flotante 3D" con anillo de profundidad. Azul y negro: los colores más tradicionales, sin efectos especiales.

El equipo también viene con empaque exclusivo, funda personalizada y temas y fondos de pantalla de Free Fire precargados.

Ficha técnica: pantalla, procesador y batería

El Hot 70 Pro Free Fire Edition tiene una pantalla IPS LCD de 6.76 pulgadas, resolución FullHD+ y tasa de refresco de 144 Hz. Por dentro corre con un procesador MediaTek Dimensity 7100 5G, 8 GB de RAM (expandibles virtualmente a 16 GB) y 256 GB de almacenamiento ampliable con microSD. Suma cámara principal de 50 megapixeles, batería de 5,600 mAh con carga rápida de 45W, y certificaciones IP68 e MIL-STD-810H contra agua, polvo y golpes, algo poco habitual en su rango de precio.

Precio, promociones y el hermano menor

El Hot 70 Pro Free Fire Edition tiene un precio oficial de 6,999 pesos en la tienda oficial de Infinix en Mercado Libre y en TikTok Shop México. Por el lanzamiento, quienes compren en Mercado Libre reciben gratis un smartwatch XWatch H4, mientras que en TikTok Shop las unidades limitadas incluyen una caja sorpresa con coleccionables exclusivos de Free Fire.

Para quienes buscan algo más económico, Infinix también trajo el Hot 70 Free Fire Edition, con el mismo diseño temático y un empaque especial del personaje Bunny Warrior, en versión de 4 GB de RAM (expandible a 8 GB virtual) y 256 GB de almacenamiento, a un precio de 4.599 pesos.