Senado: a qué hora se vota la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Según el listado de oradores al que accedió El Destape, son 38 los senadores que harán uso de la palabra durante el debate.

Los senadores debaten este jueves en el recinto la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, después de que el oficialismo recibiera un duro golpe al tener que retirar el capítulo que favorecía la venta de tierras a extranjeros. Se prevé que el tratamiento del proyecto durará más de seis horas y se estima que la votación sea alrededor de la medianoche de este viernes.

Cerca de las 14, La Libertad Avanza (LLA), los radicales, el PRO, Moveré Santa Cruz, las senadoras de Tucumán, Misiones y Salta se sentaron en sus bancas y dieron quórum para que comenzara el debate. Minutos antes de que empiece la sesión, el oficialismo envió el último dictamen con los cambios, tras el retiro del apartado que modificaba la Ley de Tierras.

En concreto, los puntos más importantes que serán tratados son las reformas al régimen de expropiaciones y a los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego, y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

Según el listado de oradores al que accedió El Destape, son 38 los senadores que harán uso de la palabra durante el debate. Minutos antes de las 16, esa lista fue cerrada por los senadores, impidiendo que se agreguen nuevos oradores.

Los discursos finales de cierre serán dados por el líder del bloque justicialista, José Mayans, y por la titular de LLA, Patricia Bullrich. Se calcula que todos los discursos durarán aproximadamente unas seis horas y la votación podría ser entre las 21 y las 22.

No votarán ni Fama ni Sagasti

En este contexto, la oposición no pudo lograr que dos de sus senadores participen de manera virtual. Pese a que la vicepresidenta Victoria Villarruel los había habilitado, la mayoría del pleno rechazó a mano alzada la posibilidad y tanto la peronista mendocina Anabel Fernández Sagasti como el radical catamarqueño Flavio Fama no podrán votar.

Al comenzar la sesión, cerca de las 14, la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió una moción a mano alzada para avalar o no el pedido de Sagasti y Fama de participar de modo remoto. La senadora mendocina atraviesa la semana 32 de un embarazo de riesgo, por lo que tiene contraindicado viajar tanto por vía terrestre como aérea. En tanto, el senador catamarqueño fue operado de una rodilla la semana pasada y tampoco está en condiciones de trasladarse.

Por pedido de Bullrich, el pedido se votó a mano alzada y se dio por aprobado por unanimidad su envío a la Comisión de Asuntos Constitucionales. De esta manera, la sesión continuó como estaba prevista, sin la participación de ambos.