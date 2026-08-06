Los amantes de los gatos tienen una cita: llega la exposición felina más grande de Argentina con entrada gratis.

Si sos fanático de los gatos o simplemente querés hacer un plan diferente durante el fin de semana, a fines de agosto llegará una nueva edición de Expo Gatos 2026, uno de los encuentros felinos más importantes del país. Organizado por la Asociación Felina Argentina (AFA), el evento reunirá ejemplares de distintas razas, criadores, especialistas y jueces internacionales en una propuesta abierta al público que podrá visitarse de manera gratuita.

Durante dos días, los visitantes tendrán la posibilidad de recorrer una gran exposición dedicada al mundo felino, conocer gatos de diferentes partes del mundo y descubrir las particularidades de cada raza. Además, habrá competencias de belleza, evaluaciones en vivo y espacios pensados tanto para quienes conviven con gatos como para quienes simplemente sienten curiosidad por estos animales.

La exposición se realizará el sábado 29 y domingo 30 de agosto, de 10 a 18 horas, en el Salón Vivanco, ubicado en General Bartolomé Mitre 74, Tigre, en la provincia de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario comprar tickets para ingresar.

La organización destacó que se trata de una actividad pensada para disfrutar en familia y acercar al público al universo de los gatos domésticos y de raza, promoviendo también la tenencia responsable y el conocimiento sobre las distintas características de estos animales.

Qué se podrá ver durante la exposición

Uno de los principales atractivos serán las evaluaciones realizadas por jueces especializados, quienes analizarán aspectos como la conformación física, el temperamento y el cumplimiento de los estándares de cada raza. Estas competencias forman parte de los tradicionales certámenes de belleza felina y suelen convocar a criadores de distintos puntos del país y del exterior.

A lo largo del recorrido también será posible observar de cerca ejemplares que muchas personas solo conocen a través de fotografías o redes sociales, conversar con criadores y aprender sobre los cuidados, el comportamiento y las particularidades de razas provenientes de diferentes partes del mundo.

Cómo llegar a la Expo Gatos

Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires podrán llegar en auto tomando la General Paz, luego el Acceso Norte y el Ramal Tigre. El trayecto suele demorar entre 30 y 45 minutos, dependiendo del tránsito. El predio cuenta con estacionamiento para los visitantes.

Otra alternativa es utilizar el Ferrocarril Mitre con destino Tigre desde Retiro. Una vez en la estación, el Salón Vivanco se encuentra a unos diez minutos de caminata. También existen varias líneas de colectivo que conectan la Ciudad con Tigre, entre ellas la línea 60, además de otros recorridos que llegan hasta la zona.

Con entrada gratuita y una programación pensada para todas las edades, Expo Gatos 2026 volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de los felinos, ofreciendo la oportunidad de conocer de cerca algunas de las razas más llamativas del mundo y aprender más sobre el universo de estos animales.