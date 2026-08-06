Los proyectos deberán contemplar un sistema integral de mobiliario urbano para el polígono comprendido entre las avenidas Carlos Pellegrini, Santa Fe, Leandro N. Alem y Belgrano.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó Identidad BA, un concurso nacional de anteproyectos destinado a renovar el mobiliario urbano del Microcentro y crear una identidad visual unificada para uno de los sectores más transitados de la Capital Federal. La iniciativa convoca a arquitectos, diseñadores y profesionales de distintas disciplinas a presentar propuestas para transformar el espacio público.

El llamado busca desarrollar un lenguaje de diseño común para bancos, cestos de residuos, bicicleteros, canteros, bebederos, puestos de diarios y flores, áreas gastronómicas y otros elementos urbanos que hoy conviven con estilos diferentes producto de intervenciones realizadas a lo largo de los años.

Los proyectos deberán contemplar un sistema integral de mobiliario urbano para el polígono comprendido entre las avenidas Carlos Pellegrini, Santa Fe, Leandro N. Alem y Belgrano.

El lanzamiento del certamen fue encabezado por el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi; el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el subsecretario de Paisaje Urbano, Juan Vacas; el subsecretario de Políticas Productivas, Nahuel Celerier; y el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), Álvaro García Resta, quien firmó el convenio de colaboración para el desarrollo del concurso junto a Baistrocchi.

¿Quiénes pueden participar del concurso para diseñar el nuevo mobiliario urbano del Microcentro?

Identidad BA está dirigido a arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje y equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de áreas como paisajismo, arte, antropología, historia, programación y ciencia de datos, entre otras especialidades.

Los proyectos deberán contemplar un sistema integral de mobiliario urbano para el polígono comprendido entre las avenidas Carlos Pellegrini, Santa Fe, Leandro N. Alem y Belgrano, con el objetivo de generar una imagen contemporánea y coherente para el paisaje del Microcentro. La propuesta apunta a que todos los elementos compartan una misma identidad visual y respondan a las nuevas formas de uso del espacio público.

Entre los componentes que deberán rediseñarse figuran bancos, cestos, bicicleteros, alcorques, canteros, bebederos, puestos de diarios y flores, además de equipamiento para áreas gastronómicas y otros dispositivos presentes en la vía pública. Los diseños deberán combinar criterios estéticos, funcionalidad, accesibilidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Las bases del certamen ya se encuentran disponibles y establecen las condiciones de participación, los criterios de evaluación y el cronograma. La organización prevé que las propuestas ganadoras sirvan como referencia para la futura renovación del mobiliario urbano del Microcentro, en el marco del proceso de revitalización que impulsa la Ciudad para esa zona.

Durante la presentación del concurso, Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, destacó que la iniciativa busca consolidar una identidad contemporánea para el paisaje urbano del Microcentro, mientras que Álvaro García Resta, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, remarcó la importancia de convocar al talento profesional para diseñar soluciones que respondan a las necesidades actuales del espacio público.