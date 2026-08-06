Sorpresa: Antonella Roccuzzo rompió el silencio y se expresó sobre la Ley de Tierras

Antonella Roccuzzo se sumó a la lista de artistas que se pronunciaron en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras.

La esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, se pronunció en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras vigente impulsada por el gobierno de Javier Milei tras darle un “me gusta” a un video de Luzu TV en el cual el periodista Diego Leuco expresaba su malestar con el hecho y explicaba el impacto que tiene el proyecto oficial. Asimismo, la acción de la empresaria ocurre en paralelo de un fuerte debate sobre las restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de capitales extranjeros.

"Me gusta" de Antonella Roccuzzo en la publicación de Luzu TV.

En ese sentido, Leuco cuestionó en su programa de streaming el proyecto oficial que buscaba modificar el régimen de la Ley de Tierras. Señaló que la propuesta inicial del Gobierno de eliminar los topes y límites para la compra de territorio nacional por parte de extranjeros era un tema "súper delicado" y advirtió que quitar esas restricciones a la adquisición sin tope no ocurre en otras partes del mundo.

Por su parte, el gesto de Antonella se suma al de una gran cantidad de artistas que expresaron su descontento con la iniciativa oficial bajo la consigna "La patria no se vende". Asimismo, figuras del espectáculo como Tini Stoessel, Lali Espósito, Emilia Mernes, Dolores Fonzi, Ca7riel y Dillom utilizaron sus redes sociales para convocar a la movilización prevista para hoy, jueves 6 de agosto, frente al Congreso.

Qué se debate y vota hoy en el Senado de la Nación Argentina

Este jueves 6 de agosto de 2026, el Senado de la Nación retomó el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa busca introducir modificaciones en materia de desalojos, expropiaciones y protección de la propiedad privada. Sin embargo, en las horas previas a la sesión, el oficialismo resolvió retirar del proyecto el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales, que proponía modificar el régimen sobre la adquisición de campos por parte de extranjeros.