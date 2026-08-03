Dónde quedan las 3 casas más destacadas de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en una de sus imponentes casas.

Mientras Lionel Messi mantiene una vida familiar repartida entre distintos países. Junto a Antonela Roccuzzo, el capitán construyó tres hogares que reflejan diferentes momentos de su carrera y que hoy forman parte de su patrimonio más emblemático.

La casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Miami

Desde su llegada al Inter Miami en 2023, la residencia principal de la familia se encuentra en Bay Colony, un exclusivo barrio privado de Fort Lauderdale, en el sur de Florida.

La propiedad fue adquirida por Lionel Messi por unos 10,8 millones de dólares y está ubicada a pocos minutos del estadio y del centro de entrenamiento del club estadounidense. La elección del lugar respondió tanto a cuestiones deportivas como a la necesidad de contar con un entorno seguro y privado para su familia.

La mansión posee 974 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de 1.765 m². En su interior cuenta con diez habitaciones, nueve baños, gimnasio, spa, oficina, sala de entretenimiento y una amplia piscina. Además, la suite principal ocupa alrededor de 150 metros cuadrados.

Uno de los aspectos más destacados de la vivienda es su salida directa a los canales de Fort Lauderdale, conocida como la "Venecia de América", gracias a sus 50 metros de frente sobre el agua y sus muelles privados.

La mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Miami combina lujo, privacidad y una ubicación estratégica cerca de las instalaciones del Inter Miami.

La histórica residencia de Lionel Messi en Barcelona

Aunque dejó el FC Barcelona en 2021, Lionel Messi conserva la casa ubicada en Bellamar, una exclusiva zona residencial de Castelldefels, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Barcelona.

La propiedad fue comprada en 2009 por aproximadamente dos millones de euros y, con el paso del tiempo, el futbolista adquirió los terrenos vecinos hasta conformar un predio que supera los 10.000 metros cuadrados. Actualmente, distintas estimaciones sitúan el valor de la residencia entre siete y diez millones de euros.

La histórica residencia de Barcelona fue el hogar de la familia durante más de una década y conserva algunos de los recuerdos más importantes de la etapa del rosarino en el club catalán.

Durante más de una década, esa vivienda fue el centro de la vida familiar junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. Allí transcurrieron algunos de los años más exitosos de la carrera del rosarino con la camiseta blaugrana y continúa siendo uno de los lugares elegidos por la familia cuando regresa a Europa.

La casa presenta un estilo mediterráneo contemporáneo, con grandes ventanales y espacios abiertos que privilegian las vistas al mar Mediterráneo y al macizo del Garraf. Entre sus comodidades sobresalen una piscina rodeada de jardines, gimnasio, cine privado, cancha de fútbol, pádel y básquet.

Su ubicación también fue estratégica durante la etapa en el Barcelona, ya que se encuentra cerca de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, del aeropuerto y de las playas de la costa catalana.

Rosario, el refugio familiar que nunca dejó de ser prioridad

Más allá de su carrera internacional, Rosario continúa ocupando un lugar especial en la vida de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Allí permanecen gran parte de sus familiares y amigos, motivo por el cual las visitas a la ciudad suelen repetirse durante las vacaciones o las fiestas de fin de año.

La residencia se encuentra dentro del Kentucky Club de Campo, un exclusivo barrio privado ubicado en la localidad de Funes, a unos 20 kilómetros del centro rosarino. Conocida popularmente como "La Fortaleza", la propiedad ocupa tres lotes y dispone de aproximadamente 25 ambientes. También cuenta con cine privado, gimnasio, una gran piscina y una cochera con capacidad para 15 vehículos.

En ese lugar suelen realizarse las reuniones familiares que la pareja comparte en redes sociales durante Navidad, Año Nuevo y otros encuentros especiales.

Tres hogares que resumen la historia de Lionel Messi

En Rosario, la pareja eligió una exclusiva propiedad en Funes que se convirtió en el punto de encuentro para las reuniones familiares y las celebraciones de fin de año.

Las propiedades de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo representan mucho más que inversiones inmobiliarias. Cada una refleja una etapa diferente de la vida del capitán argentino. Miami simboliza el presente profesional junto al Inter Miami y el nuevo desafío en la MLS. Barcelona conserva los recuerdos de una etapa inolvidable con el club catalán y el crecimiento de la familia. Rosario, en tanto, mantiene intacto el vínculo con sus raíces, los afectos y el lugar al que siempre regresan para compartir tiempo con sus seres queridos.

Entre lujo, privacidad y comodidad, estas tres residencias se convirtieron en los hogares más representativos de una de las familias más reconocidas del deporte mundial.