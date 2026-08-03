Alemania afirmó que la crisis en Ceuta demuestra la "inestabilidad" de las fronteras de la UE y exigió medidas urgentes

Un migrante procedente de Marruecos se aproxima por mar para cruzar a Ceuta, tras las mortíferas travesías masivas de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España

La crisis migratoria desatada en el enclave español de Ceuta sumó este lunes el posicionamiento formal de Alemania al instar a la Unión Europea (UE) a adoptar medidas comunitarias inmediatas tras considerar que los acontecimientos registrados en el norte de África exponen la "inestabilidad" de las fronteras exteriores del bloque.

Durante una conferencia de prensa habitual en Berlín, un portavoz del Ejecutivo alemán afirmó que el masivo cruce de personas desde Marruecos demuestra la extrema fragilidad de la situación en materia de flujos migratorios y ratificó que el resguardo de los límites internacionales continentales debe constituir una prioridad absoluta para todos los Estados miembros. Asimismo, el vocero remarcó que el episodio evidencia que los esfuerzos aislados son insuficientes y que resulta esencial articular estrategias conjuntas a nivel europeo para frenar de forma eficaz la inmigración irregular.

El pronunciamiento de Berlín se produce en medio de las intensas derivaciones políticas y diplomáticas desatadas tras el ingreso de entre 50.000 y 60.000 personas a Ceuta la última semana. Mientras España ya ejecutó la devolución a territorio marroquí de más de 48.300 migrantes y la Comisión Europea garantizó que ningún contingente logró acceder a la Europa continental, socios del bloque como Italia optaron por aplicar medidas unilaterales, reintroduciendo controles aduaneros e interrumpiendo temporalmente el régimen de libre circulación de Schengen para vuelos y embarcaciones procedentes de España. En este escenario, la demanda de Berlín busca presionar para que la respuesta al conflicto se canalice de manera coordinada desde las instituciones de Bruselas.

Con información de Reuters.