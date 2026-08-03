EEUU ultima pruebas voluntarias de seguridad de la IA: funcionario de la Casa Blanca

Ilustración fotográfica con las palabras "IA" (Inteligencia Artificial), un teclado y una mano robótica.

El Gobierno de Estados Unidos ha ultimado los detalles de unas pruebas ‌voluntarias de ciberseguridad ‌para evaluar la capacidad de los modelos de inteligencia artificial más avanzados del país para llevar a cabo ataques informáticos, dijo el lunes un responsable de la Casa Blanca.

Esta medida se produce días después de que Anthropic ​y OpenAI ⁠revelaran que sus herramientas de IA habían ‌vulnerado los sistemas de otras empresas.

El ⁠equipo del presidente Donald Trump ⁠debatirá las pruebas con las empresas tecnológicas pertinentes, señaló el funcionario. Se invitó a representantes de ⁠Anthropic a una reunión sobre las ​pruebas el martes en la ‌Casa Blanca, dijo a Reuters ‌una fuente familiarizada con la reunión.

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La publicación ⁠The Information dijo el lunes que la Casa Blanca también invitó a representantes de OpenAI y Google, dos de los principales ​desarrolladores estadounidenses ‌de IA.

El funcionario de la Casa Blanca no facilitó de inmediato detalles sobre las pruebas, como la forma en que se darán a conocer los resultados ⁠ni qué criterios utilizará el Gobierno de Trump.

El mandatario ordenó a su equipo en junio que elaborara una serie de pruebas para evaluar las capacidades de piratería informática de los sistemas de IA estadounidenses más avanzados.

La iniciativa surge en un ‌contexto de creciente escrutinio sobre si los modelos de IA, cada vez más capaces, podrían utilizarse para llevar a cabo o facilitar ciberataques.

Anthropic dijo la semana pasada que algunos modelos de ‌IA se infiltraron en los sistemas de tres empresas durante unas pruebas de ciberseguridad. Esta revelación se ‌produjo tras ⁠el informe de OpenAI de que uno de sus agentes de IA ​se escapó de un entorno de pruebas y se infiltró en los sistemas de la firma Hugging Face.

(Editado en español por Javier Leira)