Efecto Milei: la inflación volvió a golpear el consumo real en los supermercados de La Rioja

Las ventas en los supermercados de La Rioja registraron en mayo un incremento nominal del 11,3% respecto del mismo mes de 2025, aunque ese crecimiento quedó muy por debajo de la inflación interanual del 33,2% registrada en la región del NOA. Como resultado, el consumo sufrió una caída del 21,9% en términos reales, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con la Encuesta de Supermercados que elabora el organismo nacional, la facturación de los principales comercios de la provincia superó los 10.320 millones de pesos durante el quinto mes del año. Sin embargo, al comparar ese desempeño con la evolución de los precios, se observa una marcada pérdida del poder de compra de los consumidores.

El informe indica que, mientras las ventas crecieron un 11,3% en valores corrientes entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la inflación acumulada en ese mismo período alcanzó el 33,2%. La diferencia entre ambas variables refleja una retracción del 21,9% en el consumo real, evidenciando que el aumento de la facturación no logró compensar el impacto del incremento de los precios.

Los datos corresponden a la Encuesta de Supermercados del INDEC, un relevamiento mensual que incluye empresas del sector con al menos una boca de expendio de más de 300 metros cuadrados de superficie de ventas.

En La Rioja, el estudio abarcó los 16 supermercados más grandes de la provincia, tanto cadenas nacionales como firmas locales. Durante mayo se contabilizaron 292.868 operaciones comerciales, con un ticket promedio de 35.241 pesos por compra.

El desempeño del consumo en la provincia también quedó por debajo de la evolución observada a nivel nacional. En el conjunto del país, las ventas en supermercados crecieron un 25,9% nominal en comparación con mayo del año pasado, una cifra que supera en 14,6 puntos porcentuales el incremento registrado en La Rioja.

Esta diferencia ubica a la provincia entre las jurisdicciones con menor dinamismo en el consumo supermercadista, reflejando un comportamiento más débil que el promedio nacional.

Los datos publicados por el INDEC corresponden a mayo y constituyen la información más reciente disponible sobre la evolución de las ventas en supermercados. El relevamiento permite monitorear el comportamiento del consumo formal y constituye uno de los principales indicadores para medir la evolución de la actividad comercial y el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los hogares.