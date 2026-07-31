"En mi primera mañana en Buenos Aires, conocí a Marina, una maquilladora que amablemente me ayudó a prepararme para el día. Me contó que tiene tres trabajos y que la vida sigue siendo difícil", escribió Georgieva en el blog del FMI.

A tres días de terminar su primera visita a la Argentina desde que es titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, escribió una carta con sus reflexiones sobre lo que vio en el país. Uno de los pasajes más llamativos fue cuando dijo haber hablado con una maquilladora que tenía "tres trabajos" y que "la vida sigue siendo difícil", tras dos años y medio de gestión de Javier Milei.

"En mi primera mañana en Buenos Aires, conocí a Marina, una maquilladora que amablemente me ayudó a prepararme para el día. Me contó que tiene tres trabajos y que la vida sigue siendo difícil", escribió Georgieva en el blog del FMI. Según la titular del organismo, la mujer le reconoció que pese a su situación económica apoya el rumbo económico propuesto por Milei. "Pero también me dijo que espera que el país mantenga el rumbo. Sus circunstancias no cambiaron de la noche a la mañana. Lo que está cambiando es su confianza en que el progreso puede durar", agregó.

Georgieva contaba de esta manera sus primeras horas en Argentina, donde llegó para tener reuniones con Milei, cenar con empresarios del círculo rojo y recorrer en helicóptero yacimientos de YPF en Vaca Muerta. "Dondequiera que iba, me encontraba con gente que miraba más allá de los desafíos actuales y se preguntaba en qué podría convertirse su país en la próxima década", resumió en otra parte.

El pedido de perseverancia ante la crisis

La titular del FMI, que durante su visita elogió el programa económico del Gobierno y descartó un nuevo crédito, insistió en "restaurar la estabilidad es difícil" y que "lograr que perdure es aún más complicado". "Las mayores recompensas llegan solo tras años de perseverancia. Esta idea estuvo presente durante mi visita a la Argentina esta semana", agregó.

Georgieva también habló de su encuentro con la bailarina Mora Godoy, quien le dio una clase privada de tango. "Además de su célebre trayectoria, ha fundado una escuela de danza y ofrece becas a jóvenes que, de otro modo, tal vez nunca tendrían la oportunidad de aprender", indicó.

Para la funcionaria del organismo, tanto la maquilladora como la bailarina reflejan "la misma convicción de que invertir hoy puede generar oportunidades para el mañana". "Percibí esa misma perspectiva de largo plazo en los estudiantes", planteó sobre su encuentro con unos estudiantes.