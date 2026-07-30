Crecen los rumores sobre un Hard Rock Messi.

En el mundo comercial de Funes comenzó a circular un rumor que mezcla tres nombres de gran peso: Hard Rock, Lionel Messi y la familia Roccuzzo. Aunque aún sin confirmación oficial, se habla de la posible llegada a la ciudad de un restaurante temático asociado al capitán argentino, producto del acuerdo que la reconocida marca gastronómica internacional mantiene con Messi desde 2021.

La iniciativa que se comenta entre empresarios y desarrolladores responde a una lógica regional clara. Hard Rock lleva años vinculando sus productos con la figura de Messi, desde menús exclusivos hasta indumentaria oficial y experiencias personalizadas. En este escenario, Funes aparece como un punto estratégico: está muy cerca de Rosario y es la ciudad que Messi elige para hospedarse cada vez que vuelve a la zona.

En las últimas semanas, el rumor tomó mucha fuerza y se replicó en distintas conversaciones del mercado local de Santa Fe, vinculado además a varios proyectos comerciales en carpeta. Sin embargo, el que más se asocia con esta posibilidad es el emprendimiento que la familia Roccuzzo proyecta sobre la esquina de Ruta 9 y Almafuerte, punto estratégico ya que es uno de los lugares con mayor visibilidad en la ciudad.

El ambicioso proyecto de la familia Roccuzzo

Este desarrollo, bautizado como Raíces de Funes, ya había sido adelantado y se ubicará en el terreno donde durante años funcionó L’Alicia, un punto emblemático del corredor comercial funense. El proyecto, impulsado por familiares de Antonela Roccuzzo, pretende ocupar unas cuatro hectáreas con propuestas que incluyen educación, deporte, salud estética, gastronomía, locales comerciales y hotelería.

La idea es aprovechar parte de la infraestructura existente en el predio, que cuenta con una casa principal de tres dormitorios, una vivienda para huéspedes, vestuarios, espacios de guardado, cancha de fútbol, pileta con solárium y una cancha de pádel con acceso directo desde Ruta 9. Además, posee un recurso poco común en la región: dos canchas de tenis sobre césped natural, que muestran la amplitud y las posibilidades del lugar.

Este rumor no solo genera expectativa en el sector comercial, sino que también despierta interés en la comunidad local, que observa con atención cada novedad sobre el proyecto. La combinación de la marca Hard Rock, conocida en todo el mundo, la figura mundial de Lionel Messi, el mejor jugador de la história y la familia de Antonela Roccuzzo, con raíces en la ciudad, da un marco especial a esta posible inversión.