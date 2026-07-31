La dura conversación de Georgieva con una maquilladora argentina:”tengo tres trabajos”

'Para muestra, basta un botón', dice el refrán popular. a primera persona con la que habló la directora del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, al llegar a Buenos Aires no fue un empresario, un funcionario ni un dirigente político. Fue Marina, la maquilladora que la preparó para una jornada de reuniones y actividades oficiales. En ese breve encuentro, la trabajadora le contó a la titular del FMI una realidad que resume buena parte del impacto social que dejó el programa económico de Milei: necesita tres trabajos para sostener sus ingresos: "Tengo tres trabajos".

La anécdota fue elegida por la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para abrir uno de los pasajes más personales del blog que publicó tras su visita a la Argentina. Sin embargo, lejos de interpretar esa situación como una señal de alerta sobre las consecuencias sociales del ajuste, la titular del organismo sostuvo que esa trabajadora mantiene la expectativa de que el rumbo económico debe continuar.

"En mi primera mañana en Buenos Aires, conocí a Marina, una maquilladora que amablemente me ayudó a prepararme para el día. Me contó que trabaja en tres empleos y que la vida sigue siendo difícil. Sin embargo, también me dijo que espera que el país mantenga el rumbo. Sus circunstancias no han cambiado de la noche a la mañana. Lo que está cambiando es su confianza en que el progreso puede durar", escribió Georgieva.

El relato resume una de las principales contradicciones del diagnóstico elaborado por el Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina. Mientras el organismo celebra la desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la recuperación de algunos indicadores macroeconómicos, reconoce al mismo tiempo que una parte importante de la población continúa atravesando serias dificultades para sostener su nivel de vida.

La necesidad de acumular tres empleos para llegar a fin de mes aparece como un reflejo de un mercado laboral donde el pluriempleo gana espacio frente a la pérdida del poder adquisitivo y a la persistencia de ingresos insuficientes, aun cuando el Gobierno sostiene que la economía atraviesa una etapa de recuperación. De todos modos, Georgieva utilizó ese ejemplo como introducción a un mensaje central: la necesidad de sostener el programa económico impulsado por la administración libertaria. .

En un texto titulado "Argentina mira hacia adelante. Después de restaurar la estabilidad, Argentina necesita convertir los logros arduamente obtenidos en prosperidad duradera", la directora gerente del FMI sostuvo que el principal desafío consiste ahora en mantener las reformas para que los avances macroeconómicos puedan traducirse en crecimiento sostenido.

"El desafío ahora es mantener el rumbo, seguir construyendo las instituciones, la confianza y las oportunidades que permitirán que el progreso de hoy se convierta en prosperidad duradera", afirmó. Antes de desarrollar ese argumento, Georgieva relató que el ministro de Economía, Luis Caputo, la recibió con una camiseta de la selección argentina con el número 10 y su apellido estampado en la espalda. A partir de esa imagen recurrió a Lionel Messi para construir una analogía sobre el proceso económico. "Su triunfo fue la culminación de años de perseverancia, reveses y dedicación incansable", escribió sobre el capitán de la Selección. Luego trasladó esa idea a la economía al señalar que "los grandes logros requieren persistencia y pueden tomar más tiempo de lo esperado", relató.

En su evaluación, Georgieva volvió a destacar los principales indicadores que el Gobierno presenta como evidencia del éxito de su programa económico. Recordó que Argentina acumula dos años consecutivos de superávit fiscal primario, resaltó la desaceleración de la inflación, la reducción del riesgo país, la recuperación parcial de las reservas internacionales y la mejora de la calificación crediticia otorgada por las principales agencias internacionales.

También señaló que bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya fueron aprobados más de 45.000 millones de dólares en proyectos y aseguró que la cartera potencial supera ampliamente ese monto. "Estos logros reflejan el compromiso con la estabilidad y las acciones de política decididas por la administración de Javier Milei y, sobre todo, la perseverancia del pueblo argentino", sostuvo.

Sin embargo, ese diagnóstico positivo convive con una realidad económica donde el consumo continúa debilitado, distintos sectores industriales mantienen niveles de actividad inferiores a los registrados antes del ajuste y buena parte de la recuperación se concentra en ramas vinculadas a los recursos naturales, la energía y la minería. Uno de los principales mensajes del blog estuvo dirigido a justificar por qué, según el FMI, los beneficios de la estabilización todavía no se reflejan plenamente en la vida cotidiana.

"Cuando las familias creen que los precios se mantendrán estables, comienzan a ahorrar en lugar de simplemente protegerse contra la inflación", explicó. También afirmó que esa previsibilidad favorece las decisiones empresariales. "Cuando las empresas creen que las políticas serán predecibles, invierten a años vista en lugar de meses. Los bancos otorgan créditos a más largo plazo", escribió. Para reforzar esa idea apeló a la experiencia de su país natal, Bulgaria, donde recordó haber atravesado una fuerte crisis inflacionaria durante la década de 1990.