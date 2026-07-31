El presidente de Argentina, Javier Milei, llega a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa de Perú en Lima.

El mercado financiero concluye la última rueda operativa de julio con un tono de marcada selectividad y reacomodamiento de carteras. Las decisiones de inversión de los fondos institucionales en el cierre mensual se encuentran condicionadas por la prudencia ante las regulaciones de liquidez locales y la cautela global que genera la escalada bélica en Oriente Medio. En este marco, el índice bursátil S&P Merval registra una leve suba del 0,25%, consolidando un avance acumulado del 4,51% a lo largo del mes, mientras que el riesgo país tiende a estabilizarse en torno a los 436 puntos básicos tras haber fluctuado en un rango de entre 400 y 450 unidades.

"Se cierra un julio donde hubo juego de ajedrez, todo pensado y meditado por la coyuntura, al margen de transitarse un mercado atractivo a corto plazo por las tasas de retornos observadas", explicaron desde el equipo de análisis del Banco Patagonia. El escenario financiero local estuvo atravesado por los anuncios económicos como el de anoche cuando el presidente Javier Milei presentó una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) orientada a prohibir por vía legal el financiamiento de la autoridad monetaria al Tesoro Nacional, medida central de su programa para profundizar el proceso de desaceleración inflacionaria. Asimismo, el Gobierno confirmó el envío al Congreso de un proyecto para flexibilizar el mercado de capitales, enfocado en reducir trabas regulatorias, potenciar el financiamiento colectivo y facilitar la emisión de obligaciones negociables en moneda extranjera.

En el segmento de la renta fija, la deuda pública en el mercado extrabursátil cotiza con un leve promedio positivo del 0,1% durante la rueda de hoy, marcando un retroceso del 0,9% en el balance de julio. La dinámica mensual de los títulos soberanos mostró una marcada disparidad de comportamientos entre los instrumentos nominados en pesos y las emisiones en dólares, reflejando el rebalanceo de coberturas por parte de los operadores frente a los niveles de tasas de retorno observados en el plaza local.

Por su parte, el tipo de cambio oficial en el segmento mayorista opera sin sobresaltos y se comercializa equilibrado en 1.489,5 pesos por dólar, registrando una depreciación mensual acotada del 0,07%.

El Banco Central logró sumar 2.116 millones de dólares a sus reservas internacionales durante julio, pese a haber pausado las compras de divisas el martes pasado tras 135 ruedas consecutivas en terreno positivo. ese a que el pasado martes la entidad interrumpió una racha compradora de 135 rondas cambiarias consecutivas debido a la presión de la demanda estacional vinculada a los cierres de mes, la capacidad de absorción del BCRA continuó apuntalando la calma en el frente cambiario.

Con información de Reuters