Asociación de cereales de Rusia dice ataques de Kiev amenazan seguridad alimentaria mundial

FOTO DE ARCHIVO: Drones ucranianos alcanzan objetivos en una ubicación identificada como el Mar Negro.

El ​principal grupo de presión del sector de los cereales de Rusia advirtió el viernes que los ataques con drones ‌ucranianos contra buques y puertos ‌rusos podrían paralizar las exportaciones de granos en el mar Negro, lo que provocaría un alza de precios y causaría hambrunas en África y Oriente Medio.

Rusia, el mayor exportador mundial de trigo, y Ucrania, otra potencia agrícola, llevan varias semanas atacando mutuamente sus instalaciones logísticas y buques mercantes en la zona del mar ​Negro.

La preocupación por ⁠el suministro procedente del Mar Negro ha provocado un aumento ‌de los precios del trigo en las últimas semanas, ⁠a medida que Rusia y Ucrania ⁠han intensificado los ataques.

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La Unión de Exportadores y Productores de Cereales de Rusia dijo a Reuters que muchos países notarían pronto las ⁠consecuencias de los ataques ucranianos.

"La interrupción del tráfico marítimo en ​el mar Negro provocada por los ataques ‌ucranianos contra buques de carga seca ‌e infraestructuras portuarias supone una amenaza directa para la seguridad ⁠alimentaria mundial", dijo la unión en un comunicado a Reuters.

"Si bien los importadores aún no se han enfrentado a una escasez de cereales, gracias a las existencias acumuladas y a la ​capacidad temporal ‌de satisfacer la demanda a través de otros proveedores, las consecuencias de esta crisis afectarán pronto a muchos países".

Una fuente del mercado agrícola dijo el jueves a Reuters que un ataque con drones ucranianos había causado "daños significativos" en ⁠una importante terminal de exportación de cereales del puerto ruso de Tamán.

Lo que calificó como "ataques sistemáticos" de Ucrania —que comenzaron en julio— podrían provocar pronto "un bloqueo total de los corredores de exportación en la cuenca del mar Negro", advirtió el sindicato ruso de cereales.

El mayor sindicato agrícola de Ucrania, la UAC, también ha advertido en las últimas semanas ‌que los ataques rusos contra el tráfico marítimo cerca del puerto meridional de Odesa estaban restringiendo las exportaciones en el periodo clave de la cosecha y podrían afectar el suministro mundial de alimentos.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el viernes que sus fuerzas habían atacado ‌31 buques vinculados al ejército ucraniano durante la semana pasada, entre ellos 23 de carga y cuatro graneleros.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el ‌viernes que los ⁠ataques rusos contra el tráfico marítimo en el mar Negro estaban amenazando la seguridad alimentaria mundial, e instó ​a los socios europeos a ayudar a combatir esta situación.

Con información de Reuters