"Modo Reset": la obra que mezcla humor y salud para repensar el estrés de todos los días.

El estrés, el cansancio permanente y la sensación de no llegar a todo son problemas que atraviesan a millones de personas. Con esa realidad como punto de partida, el médico y divulgador Facundo Pereyra lleva al teatro una propuesta diferente, "Modo Reset", un espectáculo que combina información científica, humor, experiencias personales e interacción con el público para reflexionar sobre el bienestar físico y emocional.

Lejos del formato de una conferencia tradicional, la puesta está pensada como una experiencia inmersiva. A través de recursos teatrales y momentos de humor, el espectáculo retrata el ritmo acelerado de la vida cotidiana y propone un recorrido hacia hábitos más saludables que permitan recuperar energía y mejorar la calidad de vida.

Una experiencia teatral para hablar de salud

Durante la función, Pereyra aborda algunas de las problemáticas más frecuentes de la actualidad, como la ansiedad, el agotamiento mental, el burnout y la desconexión con el propio cuerpo. La propuesta combina explicaciones respaldadas por su experiencia médica con ejemplos cotidianos y herramientas prácticas para aplicar en la vida diaria.

El objetivo es que cada espectador pueda identificar pequeñas acciones que, sostenidas en el tiempo, contribuyan a mejorar su estado de ánimo, su energía y su salud integral.

Además del recorrido escénico, "Modo Reset" incluye momentos de intercambio con el público, análisis de casos en vivo y un cierre participativo pensado para incentivar cambios concretos en la rutina diaria. Al finalizar la función, el médico también realiza una firma de libros y comparte material exclusivo con quienes asisten al evento.

"Modo Reset" es un espectáculo que combina información científica, humor, experiencias personales e interacción con el público para reflexionar sobre el bienestar físico y emocional.

Quién es Facundo Pereyra

Facundo Pereyra es médico especialista en Medicina Interna y Gastroenterología y se convirtió en una figura reconocida por su trabajo de divulgación sobre salud digestiva, hábitos saludables y bienestar integral.

Es creador del programa B15®, desarrolló un autotest para detectar alteraciones vinculadas al funcionamiento intestinal y publicó los libros Resetea tus intestinos, La vida después del reseteo y Hábitos: Guía práctica para armar rutinas saludables. Su primer título fue un éxito editorial y se mantuvo entre los más vendidos durante 2022 y 2023.

Además de atender pacientes de manera presencial en Cipolletti y ofrecer consultas virtuales, Pereyra desarrolla una intensa actividad en redes sociales y conferencias. En los últimos años fue distinguido con el Martín Fierro Digital al Mejor Contenido Temático Profesional y posteriormente recibió el Martín Fierro Salud por su labor como divulgador.

Con "Modo Reset", el especialista apuesta a trasladar su mensaje del consultorio y las redes al escenario, en una propuesta que utiliza el humor y el teatro para abrir el debate sobre la importancia de cuidar la salud física y mental en un contexto cada vez más exigente.