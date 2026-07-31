El bajo nivel del Danubio agrava la crisis energética en Hungría y Rumanía

Central nuclear de Paks

​La central nuclear de Paks, en Hungría, que genera casi la mitad de la electricidad ‌del país, podría permanecer ‌cerrada durante semanas, según declaró el viernes el primer ministro, mientras que Rumanía declaró el estado de emergencia debido a que los bajos niveles de agua del Danubio han reducido la producción de electricidad.

Ambos países se enfrentan a una mayor ​dependencia de las ⁠importaciones energéticas durante una ola de calor que ‌se prevé que impulse la demanda de ⁠electricidad.

En Hungría se prevé ⁠que la demanda máxima de electricidad por la tarde aumente un 20%, lo que llevó al Gobierno a ⁠pedir a los principales usuarios industriales que ​reduzcan su consumo.

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El primer ministro de ‌Rumanía, Ilie Bolojan, afirmó que ‌el país tratará de importar más electricidad ⁠de Ucrania, Grecia y Bulgaria.

"He declarado el estado de alerta a nivel nacional durante todo agosto como consecuencia de la caída de la producción ​eléctrica debida ‌a la sequía y a los bajos caudales de los ríos, especialmente del Danubio", declaró. "Ambos países (Rumanía y Hungría) hemos reducido a la mitad nuestra producción de energía nuclear".

La empresa ⁠rumana de energía nuclear Nuclearelectrica ha cerrado uno de sus reactores.

Los cuatro reactores de fabricación rusa de Paks están funcionando a menos del 50% de su capacidad combinada de 2 gigavatios y se espera que se paren por completo el martes o el miércoles por ‌primera vez en 44 años, ya que se prevé que los niveles de agua sigan bajando. Para refrigerar la central se utiliza agua del Danubio.

Los reactores podrán volver a ponerse en marcha una vez ‌que los niveles de agua se recuperen lo suficiente como para garantizar un funcionamiento seguro, "pero no se espera que ‌esto ocurra ⁠en las próximas semanas", afirmó el primer ministro húngaro, Peter Magyar, en la ​refinería del Danubio de la energética MOL, en Szazhalombatta.

Con información de Reuters