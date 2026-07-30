A 50 años del martirio de Angelelli, La Rioja será sede de la conmemoración nacional de los mártires riojanos

A 50 años del asesinato del Monseñor Enrique Angelelli miles de personas en La Rioja se reunirán el próximo sábado 1 de agosto en Punta de los Llanos, lugar que será escenario del homenaje central del martirio del obispo riojano. Allí estarán presentes referentes políticos nacionales, representantes de la Iglesia Católica, organizaciones sociales, dirigentes y peregrinos de distintos puntos del país.

La jornada buscará mantener viva la memoria de quien se convirtió en uno de los principales referentes de la Iglesia argentina por su compromiso con los sectores más postergados, la defensa de la dignidad humana y su acompañamiento a trabajadores, comunidades rurales y familias campesinas.

Angelelli fue designado obispo de La Rioja por el papa Pablo VI en 1968 y desarrolló en la provincia una pastoral marcada por la cercanía con el pueblo. Impulsó cooperativas, acompañó organizaciones comunitarias y promovió acciones vinculadas a la justicia social, inspirado en los lineamientos del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín.

Su labor pastoral estuvo atravesada por un fuerte compromiso social en un contexto de creciente violencia política. Tras el golpe de Estado de 1976, la persecución también alcanzó a la Iglesia riojana. El asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, colaboradores cercanos de Angelelli, antecedió a la muerte del propio obispo.

Actividades para la memoria

Las actividades para el 1ro de agosto será en Punta de los Llanos, en la ermita ubicada en el Paraje El Pastor, lugar donde fue asesinado monseñor Enrique Angelelli. La jornada incluirá visitas al Parque Temático "Memoria y Martirio" desde las 9, la celebración de la Santa Misa a las 11.

Uno de los momentos destacados será a las 12hs en el responso por José Luis Goyochea y Nélida Noemí Moreno, militantes riojanos secuestrados durante la última dictadura cívico-militar, cuyos restos fueron identificados recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense en Centro Clandestino La Perla en Córdoba.

La ceremonia reunirá a familiares de las víctimas y formará parte de un acto de memoria y reparación. Posteriormente, los restos de Goyochea permanecerán en La Rioja, mientras que los de Moreno serán trasladados a Córdoba.

Por la tarde, un acto conmemorativo acompañado por propuestas artísticas sobre la Ruta Nacional 38, lugar en el que fue asesinado el párroco. Por último, La jornada de memoria concluirá con un fogón nocturno.

Más actividades

El cronograma de actividades continuará el 2 de agosto con una nueva celebración eucarística en la Iglesia Catedral, prevista para las 11 horas. Al día siguiente, el 3 de agosto, el Anfiteatro 17 de Octubre de la Universidad Nacional de La Rioja recibirá el Encuentro Nacional por una Argentina Justa, Fraterna y Solidaria, una iniciativa destinada a generar espacios de diálogo, reflexión y debate en torno al mensaje y legado de los mártires riojanos.

Durante esa misma jornada, por la noche, se realizará una misa en el barrio Difunta Correa y posteriormente tendrá lugar la tradicional Vigilia de los Mártires, un encuentro comunitario de oración, memoria y homenaje.

Las actividades culminarán el 4 de agosto, fecha en la que se conmemora el martirio de monseñor Enrique Angelelli. La jornada iniciará con una marcha por las calles de la ciudad hasta la Iglesia Catedral, donde se celebrará la misa central. Como cierre, el Paseo Cultural Castro Barros será escenario de propuestas artísticas y culturales que pondrán el broche final a las actividades conmemorativas.

Asesinado por la dictadura

El 4 de agosto de 1976, mientras regresaba por la Ruta Nacional 38 desde Chamical hacia La Rioja luego de participar de las exequias de los sacerdotes asesinados, Angelelli fue víctima de un atentado que durante años fue presentado como un accidente automovilístico. Sin embargo, la Justicia argentina determinó posteriormente que se trató de un homicidio cometido en el marco del terrorismo de Estado y condenó a sus responsables.

En 2018, el papa Francisco autorizó la beatificación de Angelelli junto a Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, al reconocerlos como mártires de la fe. La ceremonia se realizó en La Rioja en 2019 y constituyó un reconocimiento histórico para la Iglesia y la comunidad riojana.

Un homenaje con participación nacional

La celebración central del cincuentenario será presidida por el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y contará con la presencia de obispos, sacerdotes y representantes de distintas diócesis del país.

Además, el predio de la Ermita "El Pastor" contará con espacios para artesanos, emprendedores locales, propuestas gastronómicas, el tradicional locro comunitario, actividades para niños y visitas al Centro de Interpretación recientemente renovado.