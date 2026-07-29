El gobierno bonaerense interviene en zonas hídricas críticas

Desde el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, realizan una serie de trabajos en los canales 1 y 9 de los partidos de Dolores y General Guido. Se trata de una distintas intervenciones técnicas estratégicas sobre el sistema de regulación de caudales de los canales 1 y 9, en Dolores. Los trabajos forman parte de un plan que lleva adelante la provincia de Buenos Aires para mantener las obras existentes.

Las tareas permitieron restablecer la operatividad y estanqueidad en múltiples puntos críticos del sistema. En el canal 9, a la altura de Dolores (Hm 548.20), se llevó a cabo la sustitución integral de cinco compuertas basculantes que se encontraban colapsadas por efectos de la corrosión.

El trabajo incluyó el corte e izaje de las estructuras obsoletas con un camión hidrogrúa, la reconstrucción del marco con perfilería pesada UPN160 y el montaje de nuevas hojas fabricadas en talleres distritales, acondicionadas con un esquema protector anticorrosivo.

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Asimismo, en el Canal 1 se concretó el reemplazo de tres compuertas en el Hm 527.50 y de otras tres en el Hm 663.35. En ambos puntos se retiraron las chapas corroídas mediante malacates e hidrogrúas para instalar unidades totalmente nuevas, garantizando la estanqueidad, lubricación y seguridad del cierre mecánico.

Asimismo, se corrigieron fallas operativas producidas por el flujo de agua en los Hm 560.00 y Hm 904.00 del Canal 1 (Dolores y General Guido). Allí se adicionaron y soldaron nuevos bloques de contrapeso sobre los balancines de las compuertas, restableciendo su centro de gravedad y corrigiendo el problema de flotabilidad para asegurar su cierre automático durante posibles crecidas.

Por otra parte, durante los trabajos de limpieza y retiro de hojas en la llamada "Compuerta de Rojas" (Canal 9, Hm 342.50), la inspección técnica constató la degradación total de la estructura civil de hormigón. Dado que la reparación parcial resulta inviable, se iniciaron las actuaciones correspondientes para llamar a Licitación Pública para la demolición de la obra actual y la construcción de un nuevo sistema de hormigón armado de cinco secciones.

Estas intervenciones forman parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, una estrategia integral que impulsa el Ministerio para fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes en la provincia de Buenos Aires y, particularmente, con acciones como anticipo a la llegada de El Niño, un evento con efectos de gran magnitud en toda la región.

El Plan tiene como objetivo ejecutar medidas estructurales y no estructurales que permitan fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos del cambio climático, a través de tres ejes de acción principales: monitoreo hidrometeorológico y coordinación; acciones de prevención y respuesta; y medidas estructurales.

Con este Plan, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos consolida una agenda de trabajo orientada a anticipar riesgos, proteger a las comunidades y fortalecer la resiliencia de la Provincia frente a los desafíos que plantea el cambio climático.