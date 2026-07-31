El Banco Provincia ayudó a casi 100 mil clientes a refinanciar sus deudas

El Banco Provincia facilitó refinanciaciones por $352.505 millones para casi 95 mil clientes durante el primer semestre. La gestión puede realizarse de manera presencial en las sucursales, a través del Centro de Contacto Telefónico o mediante ofertas digitales personalizadas disponibles en Home Banking BIP y BIP Móvil, de acuerdo con el perfil de cada cliente.

El programa de regularización crediticia del Banco Provincia busca aliviar el bolsillo de miles de familias golpeadas por la pérdida del poder adquisitivo y el contexto de crisis económica. La iniciativa de desendeudamiento apunta a transformar deudas acumuladas en préstamos sostenibles mediante la reducción de tasas de interés y la extensión de los plazos de pago, con un beneficio directo para jubilados, asalariados y sectores de menores ingresos que buscan recuperar su tranquilidad financiera.

Cómo funciona el plan de desendeudamiento y regularización de deudas

El esquema denominado "Ponete al día" introduce una baja sustancial de tasas y la posibilidad de refinanciar saldos pendientes en un plazo de hasta 72 meses (6 años). La propuesta del Banco Provincia abarca a clientes que registraban morosidad al 31 de mayo de 2026, segmentando las condiciones según la situación de atraso de cada usuario.

Para quienes presentan mora temprana —con un atraso menor a 90 días— y perciben sus ingresos en la institución, la tasa anual se fijó en un 50%. Sin embargo, si los ingresos del titular no superan los cuatro salarios mínimos ($1.470.000), la tasa cae al 39% anual. Bajo estas condiciones, el pago mensual estimado por cada $ 1.000.000 refinanciado a seis años ronda los $ 36.110.

En situaciones de mora avanzada —superiores a los 90 días— o donde la refinanciación convencional comprometería más del 50% del salario del cliente, la tasa especial baja de manera drástica al 31% anual. En estos casos críticos, la cuota estimada por cada millón de pesos adeudado desciende a $30.732 mensuales.

"Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles", remarcó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Solución especial para tarjetas de crédito y sectores vulnerables

El plan de desendeudamiento incluye además una opción diseñada para saldar consumos impagados con plásticos Visa y Mastercard de la entidad bonaerense. Aquellos usuarios con mora de hasta 70 días y compromisos inferiores a $ 10 millones pueden ingresar a un plan de 60 cuotas mensuales a una tasa del 41% anual (pagando una cuota de $ 39.418 por cada millón).

Una ventaja diferencial de esta refinanciación con tarjetas es que no inhabilita el plástico: el usuario puede seguir utilizando el saldo que le quede disponible tras consolidar la deuda.

A su vez, las autoridades flexibilizaron los requisitos para colectivos vulnerables como excombatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares, quienes acceden directamente a las tasas mínimas de entre 31% y 39% anual según el grado de morosidad.

Canales de gestión y alto nivel de demanda

Durante los primeros seis meses de 2026, la banca pública alcanzó 75 mil acuerdos de desendeudamiento por más de $281 mil millones, representando un incremento del 294% en la cantidad de operaciones cerradas en comparación con periodos previos.

Para acceder al programa, los clientes pueden dirigirse presencialmente a las sucursales de 10 a 15 horas, comunicarse a la línea telefónica exclusiva (0810 222 6672) o por WhatsApp oficial. Asimismo, muchos usuarios recibirán propuestas automatizadas directamente en su aplicación móvil o Home Banking para aprobar la refinanciación a un solo clic.