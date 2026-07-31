Así era de joven Virginia Lago: las fotos de la famosa actriz y presentadora

Su regreso a la televisión confirma el cariño del público y el lugar que ocupa como una de las grandes referentes del espectáculo argentino

La trayectoria de Virginia Lago es una de las más destacadas de la televisión y el teatro argentino. Dueña de un estilo cálido e inconfundible, la actriz y conductora de Telefe construyó una carrera que abarca más de cinco décadas y que la convirtió en una figura querida por varias generaciones.

Su regreso a Telefe, a partir del lunes 3 de agosto de 2026, marca una nueva etapa en su vínculo con el público y vuelve a poner el foco sobre su historia artística, que comenzó cuando era apenas una adolescente.

Cómo era Virginia Lago de joven y sus primeros pasos en la actuación

La carrera de Virginia Lago comenzó de manera inesperada. A los 15 años, participó de un concurso de actuación en televisión y logró destacarse entre cientos de aspirantes. Lo que parecía una experiencia ocasional terminó convirtiéndose en el punto de partida de una vida dedicada al arte.

Su debut televisivo llegó luego de acompañar a su hermana a un casting. Sin haber planeado presentarse, fue seleccionada para interpretar un número humorístico, demostrando desde muy joven un gran talento frente a las cámaras.

Con apenas 15 años, Virginia Lago dio sus primeros pasos en televisión tras destacarse en un concurso de actuación

Las fotografías de aquella época muestran a una joven actriz de gran presencia escénica y elegancia natural, características que con el paso de los años se transformarían en una de sus principales marcas personales.

A los 17 años ya brillaba sobre las tablas con su participación en la obra teatral Pigmalión, consolidando un camino profesional que no se detendría desde entonces.

La actriz creció rodeada de referentes del ambiente artístico

La historia familiar de Virginia Lago y su vínculo con el espectáculo

El talento artístico también forma parte de la historia familiar de Virginia Lago. La actriz es prima hermana de la legendaria actriz argentina Zully Moreno, una de las grandes figuras de la época dorada del cine nacional.

Además, es tía de la actriz Fabiana García Lago, hija de su hermana Dorita y del reconocido actor Juan Carlos Galván. La conexión con el mundo del espectáculo estuvo presente desde muy temprano y acompañó su crecimiento profesional.

A lo largo de su carrera, Virginia supo construir una identidad propia, alejada de las comparaciones y sostenida por su versatilidad para desempeñarse en cine, televisión y teatro.

Su calidez frente a las cámaras y la cercanía que transmite al público fueron elementos fundamentales para convertirla en una de las conductoras más queridas de la televisión argentina.

El regreso de Virginia Lago a Telefe con Historias de Corazón

Uno de los momentos más esperados de la programación televisiva de este año es el regreso de Virginia Lago a la conducción de Historias de Corazón. El programa volverá a la pantalla de Telefe el lunes 3 de agosto de 2026 a las 16:45. En esta nueva etapa, la actriz será la encargada de presentar Avenida Brasil, la exitosa telenovela brasileña que conquistó audiencias en toda América Latina.

La ficción narra la historia de Rita, una mujer que busca recuperar la vida que le fue arrebatada durante su infancia por su madrastra, Carmina. La producción regresa a la televisión argentina acompañada por el sello característico de Virginia Lago, cuya presentación de cada capítulo se convirtió en una tradición para miles de espectadores.

A partir del lunes 3 de agosto, Virginia Lago volverá a conducir Historias de Corazón, el clásico ciclo de Telefe

La última ficción televisiva de Virginia Lago

Antes de su regreso a la pantalla de Telefe, la última participación de Virginia Lago en una ficción televisiva había sido en 2017. En aquella oportunidad interpretó a Myriam Cohen de Kaplan, una de las grandes villanas de Amar después de amar.

Su trabajo en la exitosa tira demostró, una vez más, su enorme capacidad interpretativa y su vigencia artística. Las imágenes de su juventud permiten recorrer los comienzos de una carrera brillante que continúa sumando nuevos capítulos. Hoy, el regreso de Virginia Lago confirma que sigue siendo una de las figuras más emblemáticas y queridas de la televisión argentina.