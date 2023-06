Virginia Lago rompió el silencio y habló de su "relación" con Juan Darthés

La actriz de larga trayectoria habló del polémico actor denunciado por abuso sexual por la actriz Thelma Fardin luego de conocerse su absolución y compartió un sorpresivo relato.

A cinco años de la denuncia por abuso sexual que hizo la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, se conoció la decisión de la Justicia brasilera de absolverlo en la causa, lo que generó un gran revuelo mediático. Una de las que salió a hablar al respecto fue Virginia Lago, quien habló de su experiencia trabajando con Darthés y lanzó contundentes declaraciones.

Entrevistada en Mitre Live, la actriz que actualmente forma parte de los elencos de la tira diaria ATAV 2: Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece) y la obra teatral Votemos, rompió el silencio para hablar de Darthés: “Yo creo en la Justicia. Tuve muy buena relación y trabajé mucho en la tele con Juan, era realmente un señor y trabajamos en Mujercitas. Yo creo en la Justicia y no prejuzgo”.

"Ahí hay gente que acusa y yo no sé nada, nada más que la Justicia es la que tiene que decidir”, agregó. Asimismo, cuando le preguntaron si mantenía alguna relación con el actor, más allá del vínculo laboral pasado, indicó: "No estoy en contacto con Juan y no soy amiga de él, he trabajado con él y he tenido muy buena relación”.

Sobre el paso a seguir entre las partes involucradas en la causa que conmovió al país, Virginia sostuvo: “Que se arreglen entre ellos. Me alegro, si es algo que no está bien, que la Justicia lo decida. Yo no puedo decir nada, si vos juzgas sin saber, ¿cómo es eso? Eso está mal y es hablar por hablar”.

“No sé qué decirte, porque cualquier cosa que te pueda decir en un ratito están hablando mal. Solo ellos saben lo que ha pasado”, cerró, con firmeza, pero en defensa de la polémica figura que se fue de Argentina.

Juan Darthés reapareció públicamente: "Quiero agradecer a Dios"

El actor compartió un video en sus redes sociales tras la absolución de la Justicia brasilera y "agradeció" a todos los que "confiaron en su palabra desde el principio". “Bueno cinco años, casi cinco años que pasaron. Hablarte de la destrucción de mi vida, de mi pasado, de mi trabajo, el daño irreparable no tiene sentido. Lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas", empezó el video que Darthés compartió en sus redes sociales y luego fue replicado a otras plataformas. Luego, continuó: "Pero bueno, la Justicia ya emitió los fallos y fueron claros y contundentes, por eso quiero agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia y eso es lo más importante".

Posteriormente, se dirigió a las personas que "creyeron en él" a lo largo de los último cinco años. "Y a vos, a ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana podían pensar en lo mejor para esto que es la Justicia, pero la Justicia con sus tiempos. Escuchando a todos, no una sola versión, un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social", dijo. Finalmente, sentenció: "Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, una mirada, rezos. Y eso fue importantísimo para nosotros y te lo quería agradecer".