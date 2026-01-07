Los gremios que representan a los trabajadores de estaciones de servicio en la provincia de Tierra del Fuego manifestaron su preocupación y rechazo a la implementación del sistema de autodespacho de combustible. El secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA Santa Cruz-Tierra del Fuego), Marcelo Argüello, advirtió que la mayor preocupación en el sector recae sobre las posibles "pérdidas de puestos laborales".

Las terminales de autodespacho son surtidores en los que el cliente puede realizar todo el proceso de carga de combustible solo, sin la ayuda de un playero. Sin embargo, la iniciativa enciende las alarmas de las provincias del sur por posibles cesantías.

En diálogo con Televisión Pública Fueguina, Argüello señaló: “Hubo despidos por la instalación del autodespacho en lugares como Córdoba o Mendoza, pero por lo pronto en la Patagonia y en el Sur no. En Ushuaia lograron reubicar a la gente".

Hasta el momento, dicha modalidad se encuentra disponible en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) de Ushuaia y comenzaría a funcionar en la localidad de Río Grande desde la próxima semana.

El secretario general de SMATA Tierra del Fuego confirmó que, hasta el momento, no hubo despidos locales, ya que "dentro de Autosur se mantiene el mismo plantel de personal". Respecto a la experiencia en Ushuaia, señaló que el sistema ya funciona en una estación puntual.

Si bien remarcó que "el autodespacho es una política que las petroleras más importantes de todo el país", señaló que la adaptación en el sur es limitada: "En la Patagonia en realidad, en especial y en particular, cuesta adaptarse a esta modalidad. Lo que significa que el porcentaje de gente que se adapta al autodespacho es muy poco”.

Aumento del transporte en Ushuaia y Río Grande de la mano de Melella

2026 comenzó con un duro golpe al bolsillo para los trabajadores de Tierra del Fuego, ya que las dos ciudades más pobladas aplicaron aumentos en el transporte público. Desde el pasado viernes 2 de enero, tanto Ushuaia como Río Grande pusieron en vigencia nuevos valores en sus tarifas de colectivos, justificando la medida en la escalada de costos operativos y la necesidad de sostener las frecuencias.

En la capital provincial, la Municipalidad oficializó el nuevo valor del boleto: pasó de $1.100 a $1.280. Desde la empresa estatal Ushuaia Integral del Estado (UIE) explicaron que la revisión tarifaria era un "paso inevitable".

"Buscamos asegurar la continuidad y regularidad del servicio, así como el cumplimiento de las frecuencias establecidas", señalaron fuentes de la prestataria municipal al medio OPI Santa Cruz, para lugar remarcar que el desfasaje de costos ponía en riesgo la operatividad diaria de las unidades.

Por su parte, la empresa CityBus, concesionaria del servicio en Río Grande, aplicó un incremento que lleva el pasaje de los $1.280 a los $1.430,53. La firma argumentó que el ajuste responde de manera directa al "aumento sostenido de los costos operativos" en un contexto económico crítico causado por las medidas del presidente Javier Milei.

A pesar del incremento, la compañía aclaró que se mantendrán vigentes las gratuidades y beneficios para los sectores vulnerables y estudiantes, sin cambios en las condiciones de acceso por el momento.