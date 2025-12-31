Vence el acuerdo entre la UOM y las electrónicas de Tierra del Fuego: 1.000 puestos de trabajo en riesgo

El acuerdo que firmó en mayo de este año la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas que conforman la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) para sostener los puestos de trabajo vence este miércoles 31 de diciembre. En medio de la crisis desatada por las medidas del gobierno de Javier Milei, el final del convenio deja en situación de riesgo a unos 1.000 contratos laborales.

Su objetivo central fue evitar despidos y sostener los niveles de ocupación en un escenario marcado por la caída del consumo, la reducción de aranceles a la importación de celulares y el avance de la competencia de productos provenientes del exterior, factores que impactaron de forma directa en la actividad industrial local.

El acuerdo también buscaba encontrar herramientas que mejoren la competitividad del sector de cara a la baja a 0% del arancel para celulares importados a partir de enero de 2026. A su vez, se implementaron mecanismos transitorios que permitieron extender contratos a plazo fijo durante gran parte del segundo semestre del año. Sin embargo, al no haberse definido una prórroga ni un nuevo esquema de contención, esos vínculos laborales concluyen con el cierre del año, según confirmaron fuentes gremiales y empresarias al medio FM Fuego.

Desde la UOM de Río Grande, la conducción gremial señaló que la situación productiva del sector presentó un alto nivel de incertidumbre y que la falta de previsibilidad respecto de la actividad complicó la posibilidad de garantizar la continuidad de los puestos una vez finalizado el acuerdo. El sindicato mantuvo conversaciones con las empresas y con autoridades del gobierno de Gustavo Melella en busca de alternativas que permitieran sostener el empleo, pero no hubo respuestas favorables.

La importancia de la industria electrónica para el desarrollo de Tierra del Fuego

La industria electrónica de Tierra del Fuego representa entre 30% y 35% del PBI provincial, aporta la mayor parte de la recaudación fiscal y sostiene más de 18.000 empleos directos e indirectos. Es la principal empleadora privada de la provincia y el mayor aportante al fisco provincial.

Por otro lado, ocho de cada diez componentes electrónicos de la industria automotriz nacional provienen de Tierra del Fuego, siete de las 11 terminales automotrices trabajan con componentes fueguinos y la mayoría de los autos que se exportan tienen insumos industriales que fueron fabricados en las plantas del sur.

Luego de la firma del acuerdo que se vence antes de Año Nuevo, la directora ejecutiva de AFARTE, Ana Vainman, aseguró que "el consumidor merece precios más bajos, pero hay muchos caminos para hacerlo sin destruir la industria nacional". En esa línea, AFARTE propuso trabajar "en la reducción del costo argentino", que es el que causa que se paguen "más caros todos los productos" que se consumen "en comparación a otros países".

"Las empresas que integran AFARTE están comprometidas con la inversión en investigación y desarrollo y la reconversión productiva de la isla de Tierra del Fuego", sostuvo la ejecutiva.