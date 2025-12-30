En medio de la crítica situación que atraviesa el sector docente, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, expresó preocupación por la situación económica y le solicitó al gobernador Gustavo Melella que implemente un plan de desendeudamiento que permita aliviar el impacto de los compromisos financieros sobre los salarios.

El dirigente sindical describió un escenario que, según afirmó, se viene profundizando desde hace varios años y que se agravó notablemente desde la asunción de Javier Milei. “Es algo que venimos viendo desde la salida del Gobierno de Macri, que no se resolvió en el Gobierno de Alberto y que en el último año y medio pegó un espiral muy grande. Por eso estamos pidiendo un plan de desendeudamiento”, sostuvo.

Catena aportó datos que reflejan la magnitud del problema que sufren los maestros en el día a día. “Según los registros de los últimos 4 meses, más del 50% de los docentes de Tierra del Fuego tiene más del 50% del sueldo comprometido en pagar deudas. La mayoría tiene más de la mitad de su salario comprometido”, advirtió.

A su vez, señaló que, si bien los salarios tuvieron cierta recomposición, el aumento sostenido del costo de vida termina neutralizando cualquier mejora. “Nuestros salario tiene una recuperación, en el mejor de los casos, y las tarifas se multiplican”, señaló. Asimismo, detalló que uno de los principales pedidos del gremio es la condonación de deudas vinculadas a servicios públicos e impuestos, además de la eliminación de intereses en tarjetas de crédito.

En relación con las causas del endeudamiento, el titular del SUTEF indicó que existen tres factores centrales que presionan sobre los ingresos mensuales. “Tenemos registrados tres afluentes de endeudamiento: renovación de alquileres, pago de préstamos previos y alimentos. El rubro alimentos se sumó el último año”, explicó en declaraciones para Radio con Vos.

En ese marco, el sindicato también solicitó la puesta en marcha de herramientas alternativas de financiamiento. “También pedimos un plan de desendeudamiento no bancario que genere préstamos a tasa cero. Se ha usado para pymes y empresas. El viernes se lo planteamos nuevamente al Gobernador y quedó que en la paritaria tendría una propuesta”, precisó.

Melella pidió un adelanto millonario a empresas privadas para pagar aguinaldos

El gobernador Melella le solicitó a grandes empresas del polo industrial un adelanto millonario de impuestos que ronda los $20 mil millones para poder afrontar el pago del medio aguinaldo de 16 mil empleados estatales.

En un contexto de caída de actividad, tensión laboral y falta de asistencia nacional por los recortes del presidente Javier Milei, la iniciativa partió directamente del mandatario provincial, quien instruyó al Ministerio de Economía provincial a gestionar un anticipo extraordinario de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos, un tributo que pagan mensualmente las compañías en función del valor de los bienes que salen de la provincia más austral del país.

Desde el Gobierno provincial justifican la medida en la falta de recursos nacionales: aseguran que Tierra del Fuego no recibe Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde hace dos años, que quedaron congeladas partidas para viviendas e infraestructura y que tampoco obtuvieron aval para avanzar con endeudamiento, a diferencia de otros distritos.

Según consignó Infobae, la provincia debió redirigir fondos corrientes para sostener obras públicas y cubrir gastos esenciales. La situación fiscal se ve agravada por un esquema tributario limitado: impuestos como el inmobiliario y el automotor son recaudados por los municipios, y la provincia optó por no aumentar Ingresos Brutos.