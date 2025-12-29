Mientras el Gobierno nacional concentró la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en provincias alineadas con la Casa Rosada, Tierra del Fuego volvió a quedar excluida de la lista. La provincia más austral del país cerró el ejercicio 2025 sin recibir un solo peso por esa vía. Este dato encendió alertas en el ámbito financiero de la administración de Gustavo Melella por el impacto que podría tener en el próximo año.

De acuerdo con los datos oficiales citados por Chequeado, el 33% del total de los ATN ejecutados en 2025 por el presidente Javier Milei se distribuyó únicamente en diciembre, con un monto que alcanzó los $66.500 millones. El Ejecutivo estuvo dispuesto a ceder para conseguir la aprobación de proyectos presentados como vitales para el segundo tramo del mandato.

Sin embargo, ese flujo no alcanzó al distrito fueguino. Según detalló el medio Minuto Fueguino, en la provincia interpretan que la exclusión está directamente asociada al posicionamiento político del gobernador Melella frente a la administración libertaria, una relación marcada por el distanciamiento y la falta de canales formales de diálogo.

Los mayores desembolsos se dirigieron a jurisdicciones cuyos legisladores resultaron clave para destrabar el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 en el Congreso, que pasará la motosierra por áreas sensibles como Educación, Ciencia y Defensa. En relación con la transferencia de los fondos especiales, Tucumán encabezó la lista con 20.000 millones de pesos, seguida por Misiones (12.000 millones), Chaco (11.000 millones), Catamarca (10.500 millones), Entre Ríos (7.000 millones) y Salta (6.000 millones).

El envío concentrado de fondos a provincias aliadas expone el rol de los ATN como una herramienta central de negociación política, especialmente en un Congreso fragmentado donde el oficialismo necesita construir mayorías circunstanciales para avanzar con su agenda. En este marco, la ausencia total de estos fondos en territorio fueguino genera preocupación tanto en el Gobierno provincial como en los municipios, ya que se trata de recursos que suelen utilizarse para cubrir desequilibrios fiscales, emergencias financieras o reforzar la prestación de servicios básicos.

Melella pidió un adelanto millonario a empresas privadas para pagar aguinaldos

En medio de la crisis económica, social y fiscal, la mala administración de Melella quedó nuevamente expuesta tras un inesperado pedido: el gobernador le solicitó a grandes empresas del polo industrial un adelanto millonario de impuestos que ronda los $20 mil millones para poder afrontar el pago del medio aguinaldo de 16 mil empleados estatales.

En un contexto de caída de actividad, tensión laboral y falta de asistencia nacional por los recortes del presidente Javier Milei, la iniciativa partió directamente del mandatario provincial, quien instruyó al Ministerio de Economía provincial a gestionar un anticipo extraordinario de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos, un tributo que pagan mensualmente las compañías en función del valor de los bienes que salen de la provincia más austral del país.

Según consignó Infobae, la provincia debió redirigir fondos corrientes para sostener obras públicas y cubrir gastos esenciales. La situación fiscal se ve agravada por un esquema tributario limitado: impuestos como el inmobiliario y el automotor son recaudados por los municipios, y la provincia optó por no aumentar Ingresos Brutos.

Empresarios advierten que el anticipo impositivo llega en el peor momento posible, con plantas trabajando por debajo de su capacidad, sobrestock de productos y márgenes cada vez más ajustados. Además, en 2024 se aprobó una normativa para reducir progresivamente la carga de la tasa productiva según el nivel de inversiones, lo que achicó aún más la recaudación en un año de baja actividad.