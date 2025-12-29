El gobierno de Milei sacó un crédito millonario para financiar helicópteros para la Armada

El gobierno de Milei sacó un crédito millonario para financiar helicópteros militares

El Gobierno de Javier Milei oficializó mediante un decreto la aprobación de un contrato de financiamiento millonario para financiar la compra de helicópteros navales livianos destinados a la Armada. Fue tras la reciente incorporación de aviones F-16 a las Fuerzas Armadas.

Se trata del Decreto 924/2025 que oficializa el financiamiento con el banco francés Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), por un monto de € 71.676.175,26, destinado al “Proyecto de Adquisición de Helicópteros Navales Livianos”. El texto publicado en el Boletín Oficial señala que el objetivo es “mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales, con medios aéreos embarcados modernos y versátiles”.

En los considerandos, el decreto destaca que el Banco Central de la República Argentina evaluó el impacto de la operación y concluyó que será “acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”. A su vez, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía justificó que el costo financiero del préstamo “es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.

Las facultades de los ministerios de Economía y Defensa

El artículo 1º del decreto aprueba el modelo de contrato y sus anexos, incluyendo la “Carta de Comisión del Agente Administrativo” y la “Carta de Honorarios en Concepto de Organización y Estructuración”. El artículo 2º faculta al Ministro de Economía y al Secretario de Finanzas a suscribir el contrato en nombre de la República, mientras que el artículo 4º designa al Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor General de la Armada, como organismo ejecutor del proyecto.

Los fondos, en tanto, estarán destinados a la compra de helicópteros Leonardo AW109M, aeronaves nuevas que serán incorporadas a la Armada Argentina. Estas unidades se suman a la reciente adquisición de aviones de combate F-16, que llegaron hace pocas semanas al país, configurando una seguidilla de inversiones en equipamiento militar.

El decreto también habilita al Ministro de Economía a convenir modificaciones “siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o introduzcan modificaciones a la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros acordada”. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.