El consumo en Ushuaia no repunta y cierra un 2025 con mucha preocupación: "Salarios no alcanzan"

Diversos sectores sufren las consecuencias de las medidas del presidente Javier Milei y la continuidad de ese plan por parte del gobernador Gustavo Melella.

En medio de la crisis que azota a Tierra del Fuego, la vicepresidenta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y expresidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, advirtió que "los salarios no alcanzan" y esto "se siente directamente en el comercio".

Diversos sectores sufren las consecuencias de las medidas del presidente Javier Milei y la continuidad de ese plan por parte del gobernador Gustavo Melella. En este marco, Fernández señaló que el incremento del desempleo genera “mucha preocupación y angustia”: desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) provincial señalaron que hubo alrededor de 160 despidos durante este año en el sector.

Fernández sostuvo que este año hubo “caída de ventas, menor circulación de dinero, aumento de costos, logística cada vez más cara, consumidores que cambian sus hábitos y un mercado nacional abierto, competitivo y veloz que impacta directo sobre Tierra del Fuego”. La apertura de importaciones, la quita de beneficios fiscales al régimen de promoción industrial que beneficiaba al territorio fueguino y el recorte de fondos nacionales resultan un combo letal para el entramado productivo provincial.

Sobre las expectativas para el año entrante, la vicepresidenta de CAME sostuvo en diálogo con Crítica Sur que se deberá realizar “muchísimo esfuerzo” para intentar revertir la situación, por lo que desde la Cámara de Comercio de Ushuaia comenzaron "a planificar acciones comerciales para movilizar la economía local, todavía no logramos el despegue de las pymes, por eso creemos que la única forma es generar acciones concretas que incentiven el consumo y la actividad”.

Proyectan la creación de una Bolsa de Comercio de Tierra del Fuego

Fernández, quien deja la presidencia luego de ocho años, aunque seguirá activa en la conducción y en la estrategia, confirmó un proyecto histórico como es la creación de la Bolsa de Comercio Tierra del Fuego, una herramienta de financiamiento y captación de inversiones que existe en varias provincias del país, pero que nunca se había planteado formalmente en la isla.

El nuevo presidente de la Cámara provincial, Daniel González, explicó en declaraciones para FM Master’s que ya se iniciaron "gestiones a nivel nacional", con reuniones previstas con la Comisión Nacional de Valores (CNV) y con la Cámara de Valores, impulsados por el apoyo de CAME y contactos clave de otras cámaras provinciales. Aseguran que el objetivo es claro: "generar financiamiento genuino para crear nuevas empresas, atraer inversores y acompañar un verdadero cambio de matriz productiva”.

La idea se apoya en una lógica que ya funciona en otras islas del mundo como el “costo logístico no afecta a los instrumentos financieros, y los beneficios impositivos fueguinos vuelven atractivo al territorio para el movimiento de capitales”.