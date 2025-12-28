Vacaciones de verano: Cariló igual de caro que Miami y Chile más barato que muchos destinos argentinos

Una familia tipo debe disponer de $ 3.880.488 en promedio, para irse de vacaciones en la segunda quincena de enero a destinos nacionales. Esto equivale a 2,38 veces el salario medio. Para destinos internacionales debe disponer de $ 10.334.454, lo que equivale a 6,10 veces el salario medio. El Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) publicó su informe sobre el costo de las vacaciones de verano 2026, con foco en la segunda quincena de enero y tomando como referencia a una familia tipo de cuatro integrantes.

A modo de ejemplo, el costo de vacacionar en Miami es equivalente al de hacerlo en Cariló, uno de los destinos más exclusivos de la costa atlántica argentina. Además, viajar a Santiago de Chile resulta menos costoso que vacacionar en más de la mitad de los destinos nacionales analizados: específicamente, es más barato que 13 de los 25 destinos domésticos incluidos en el estudio.

El estudio de la UADE revela que, si bien los valores nominales continúan en alza, la relación entre los costos turísticos y los salarios se mantuvo prácticamente estable respecto del año anterior. En este contexto, el turismo interno sigue siendo una opción relevante para las familias argentinas, aunque los destinos internacionales ganaron competitividad en términos relativos.

El informe señala que el costo promedio de unas vacaciones dentro del país se mantuvo estable en términos reales entre enero de 2025 y enero de 2026. Aunque todos los destinos registraron aumentos nominales en sus precios, la suba de los salarios permitió que el esfuerzo económico requerido para viajar fuera apenas levemente mayor. Una familia tipo debe destinar un presupuesto 4,9 veces mayor si decide ir a Cariló respecto de Villa Gesell y 5,2 veces mayor si decide ir a Madrid respecto de Santiago de Chile.

Una de las principales conclusiones del estudio es la marcada dispersión entre los distintos destinos turísticos nacionales. Esta diferencia no está explicada por el transporte, cuyos costos son relativamente homogéneos, sino fundamentalmente por los precios de hospedaje.

Turismo nacional con alta dispersión de precios

Entre los destinos que se volvieron más accesibles en comparación con el año anterior se encuentran Mar de Ajó, Necochea, Miramar y Villa Carlos Paz, mientras que otros como San Antonio de Areco, Cariló, Pinamar y Rosario registraron los mayores incrementos en su costo relativo. También mejoraron su posicionamiento, en términos de accesibilidad, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, San Salvador de Jujuy y Salta.

Más allá del traslado y el alojamiento, el estudio también analiza otros consumos típicos de las vacaciones, especialmente en los destinos balnearios. Estos gastos, aunque no incluidos en el cálculo principal, resultan clave para dimensionar el presupuesto total de una familia. El alquiler diario de una carpa en la costa atlántica presenta una amplia variación de precios: oscila entre $35.377 y $118.800, con un promedio de $55.448. Miramar,

Las Grutas y Villa Gesell se ubican por debajo del promedio, mientras que Pinamar, Cariló, Mar del Plata y Chapadmalal superan ese valor, siendo este último el destino más caro en este rubro.

En cuanto a la gastronomía, el costo promedio de una comida en restaurante para una familia de cuatro integrantes es de $89.831, con precios que van desde los $70.000 en Villa Gesell hasta los $107.143 en Cariló. La mayoría de los destinos relevados se encuentra por debajo del promedio, aunque Mar del Plata y Cariló se destacan por sus valores más elevados.

En el caso del entretenimiento, el informe pone el foco en el entretenimiento. En el caso de Mar del Plata, uno de los destinos con mayor oferta cultural, el costo promedio de asistir a una función teatral para una familia tipo asciende a $132.000, lo que representa un gasto significativo dentro del presupuesto vacacional.

Turismo internacional: caro pero más accesible

En el análisis del turismo internacional, la UADE detalla el costo de alojamiento y traslado para una familia tipo en distintos destinos del exterior. El promedio general asciende a $10.334.454, lo que implica que, en términos absolutos, los destinos internacionales son 2,7 veces más caros que los nacionales. Sin embargo, el informe advierte que esta comparación promedio esconde situaciones particulares.

Otro dato relevante es que una familia debe destinar un presupuesto 5,2 veces mayor si elige Madrid en lugar de Santiago de Chile, lo que refleja también una fuerte dispersión de precios dentro del turismo internacional.

Uno de los factores clave que explica la mejora relativa del turismo internacional es la evolución del salario argentino medido en dólares. Según el informe, el RIPTE expresado en dólares al tipo de cambio oficial se incrementó cerca de un 50%, lo que fortaleció el poder adquisitivo de las familias frente a los costos turísticos en el exterior.

Esta dinámica permitió que, en los últimos dos años, los destinos internacionales se volvieran relativamente más accesibles en comparación con los domésticos, cuyos precios continúan ajustándose a la inflación local y a costos dolarizados, especialmente en alojamiento y servicios. No obstante, el Instituto de Economía de la UADE aclara que se trata de un fenómeno altamente sensible a eventuales correcciones cambiarias o a aceleraciones inflacionarias, factores que podrían revertir rápidamente la mejora en el poder adquisitivo medido en moneda extranjera.

Otros consumos domésticos.

Los valores expuestos en el cuadro un solo incluyen gastos de traslado y alojamiento, por lo tanto, no reflejan la totalidad de los gastos que hace una familia, en promedio, en el período analizado. Sin embargo, este enfoque permite comparar los distintos destinos turísticos y ordenarlos según su nivel de accesibilidad.

Cada uno de los destinos ofrece, a partir de su geografía e infraestructura, distintas actividades a quienes se hospedan. Por ejemplo, dentro de los destinos balnearios es posible alquilar carpas, salir a comer afuera o asistir al teatro.