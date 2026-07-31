Kicillof lanza la rama juvenil del MDF y amplia su espectro electoral

El gobernador Axel Kicillof lanzará una nueva rama de su espacio, Movimiento Derecho al Futuro (MDF) juventudes para continuar ampliando su espectro político. De cara al 2027, el dirigente se enfoca en robustecer su espacio y en ampliarlo por las provincias.

De esta manera, el próximo sábado 22 de agosto en la Sociedad Alemana en San Martín, el mandatario será el orador principal del acto del MDF juventudes.

La jornada comenzará por la mañana con comisiones horizontales, es decir, no tendrá oradores preestablecidos sino que serán charlas debate. Por ahora habrá 5 ejes temáticos: salud mental, trabajo, educación, vivienda y tecnologías. Cada tema tendrá un documento disparador para debatir. La jornada culminará a la tarde con un discurso de Axel Kicillof.

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De cara al armado del acto lanzamiento del MDF juventudes, este viernes 31 a las 16.30 horas habrá reunión de la mesa federal en La Plata. Será de modalidad híbrida ya que muchos dirigentes de varias provincias no estarán en la ciudad. "Queremos que sea bien federal y esperamos que participen de todas las provincias", explicaron a El Destape desde la organización.

En ese sentido, detallaron que la reunión es para "avanzar en la construcción federal", por lo que "escucharán el diagnóstico y la situación de cada provincia". Además modificarán los documentos preacordados en base a lo charlado durante el encuentro de esta tarde.

Según el último padrón electoral, los menores de 30 años son casi el 28% del padrón electoral, un poco más 8 millones de personas. El espacio busca sostener y ampliar políticas públicas destinadas a las juventudes, como el boleto estudiantil y distintos programas educativos y de inclusión. En ese marco, también cuestionan las políticas implementadas por el Gobierno nacional y reclaman mayores recursos para la provincia de Buenos Aires.

Las encargadas del armado del MDF juventudes son Macarena Kunkel, directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal dependiente del ministerio de Trabajo bonaerense; Aylen Katopodis, consejera del PJ en la rama juventud; Ayelén López, directora de Juventudes de la Provincia dependiente del ministerio de Producción; Sol Maluéndez, concejala de La Plata, y Constanza Schmukler, consejera escolar de Vicente López.

Vale recordar que el lanzamiento del MFD Juventudes iba a ser el 6 de junio pasado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) pero se suspendió por la muerte del Indio Solari. Hasta el momento los espacios lanzados del MDF son las áreas de salud, mujeres y diversidades, y ciencia y universidades. Luego de juventudes, se lanzará el área Deportes.