Qué película ver en Netflix este fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de agosto 2026

Kevin Hart protagoniza la comedia "72 horas". (Crédito de foto: Netflix)

El catálogo de Netflix suma continuamente producciones diseñadas para entretener y desconectar de la rutina diaria. En esta oportunidad, la plataforma de streaming ha incorporado a su menú una propuesta que ya captura la atención de los espectadores, por ser una opción ingeniosa. Se trata de 72 horas, una película que promete risas mediante el clásico humor de Kevin Hart, pero renovada con una impronta sobre las diferencias entre generaciones.

Un choque generacional en Miami, con el elenco de SNL

La historia sigue a Joe (interpretado por el comediante Kevin Hart), un ejecutivo de publicidad de 40 años que atraviesa un momento crítico en su carrera. Para salvar su puesto de trabajo y demostrarle a sus superiores que todavía entiende la cultura de los más jóvenes, decide aprovechar un insólito error: luego de ser agregado por accidente a un chat grupal integrado por veinteañeros, se suma a su viaje de despedida de soltero en Miami. Con solo tres días para investigar a su público objetivo y sobrevivir al desenfreno, Joe se sumerge en una aventura caótica repleta de malentendidos.

Bajo la dirección de Tim Story, la producción se encasilla de lleno en la comedia desenfrenada de enredos. El pilar fundamental de la trama reside en la química del reparto, donde la experiencia de Hart choca y se retroalimenta con el talento emergente de Saturday Night Live (SNL). Entre los coprotagonistas sobresalen comediantes de la cantera del programa como Marcello Hernández, Ben Marshall y Kam Patterson, acompañados por Mason Gooding en el rol del futuro novio. Esta conjunción de actores aporta frescura, agilidad y una capacidad de improvisación constante, convirtiendo cada interacción entre el "adulto maduro" y el grupo de jóvenes en una fuente inagotable de chistes sobre costumbres, tecnología y lenguaje actual.

Kevin Hart junto al elenco de Saturday Night Live. (Crédito de foto: Netflix)

El plan perfecto para relajarse y disfrutar el fin de semana

Esta es una propuesta ligera, entretenida y con un ritmo dinámico para hacer una pausa durante el fin de semana, 72 horas se presenta como la alternativa ideal dentro de la plataforma. El magnetismo de Kevin Hart combinado con la frescura del nuevo talento humorístico, garantiza una experiencia cargada de situaciones desopilantes. Es la opción perfecta para distenderse en casa, preparar unos pochoclos y disfrutar de un maratón de risas de principio a fin.